So leben die Südtiroler: Eine Studie über die Wohnsituation

In den unterschiedlichen Wohngegenden können verschiedene Probleme auftreten: Am häufigsten beschweren sich die Südtiroler Haushalte über die mangelnden Parkmöglichkeiten (37 Prozent) und den Verkehr (32 Prozent).Es folgen die Lärmbelästigung (25 Prozent), die Luftverschmutzung (23 Prozent), der schlechte Zustand des Straßenbelages (23 Prozent), die mangelnde Straßenbeleuchtung (16 Prozent), der Schmutz auf den Straßen (15 Prozent), die Schwierigkeiten bei den Anbindungen an die öffentlichen Verkehrsmittel (14 Prozent), die Geruchsbelästigung (12 Prozent) sowie das Kriminalitätsrisiko (10 Prozent).In Bezug auf Parkschwierigkeiten, Verkehr, Lärmbelästigung und Geruchsbelästigung unterscheiden sich die Südtiroler Werte nicht signifikant vom gesamtstaatlichen Durchschnitt und dem in Norditalien. Die Situation in Südtirol ist hingegen bei allen anderen Problemen besser als der gesamtstaatliche Durchschnitt und der in Norditalien.Nur sehr wenige Haushalte geben an, dass sie sich nicht trauen, das Leitungswasser zu trinken. Die Situation ist deutlich besser als auf gesamtstaatlicher Ebene und in Norditalien, wo im Durchschnitt 29 Prozent bzw. 21 Prozent der Haushalte dem Leitungswasser nicht vertrauen.5 von 10 Haushalte verfügen über Gas in ihren Wohnungen (Gasnetz, Gasflaschen oder externe Stahlflasche). In den frühen 2000er Jahren waren es hingegen 7 von 10. Der Wert ist niedriger als in anderen Regionen in Italien, wo er fast immer über 90 Prozent liegt.Der Anteil der Haushalte, die die Ausgaben für die Wohnung als zu hoch einschätzen, liegt bei etwa 30 Prozent und ist in den vergangenen 20 Jahren mehr oder weniger konstant geblieben. Der gesamtstaatliche und der norditalienische Durchschnitt liegen mit 49 Prozent bzw. 45 Prozent höher. 13 Prozent der Haushalte halten ihre Wohnung für zu klein und 6 Prozent sagen, dass sie in einem schlechten Zustand ist. Beide Anteile haben sich seit 2000 nicht wesentlich verändert und unterscheiden sich nicht von denen anderer italienischer Regionen.9 von 10 Wohnungen verfügen über eine Terrasse, einen Balkon oder einen Privatgarten. Dieser Wert hat sich in den vergangenen 20 Jahren nicht wesentlich verändert und ist ähnlich hoch wie in anderen Regionen in Italien.Fast alle Haushalte (98 Prozent) besitzen eine Waschmaschine. Die Geschirrspülmaschinen, deren Vorhandensein in den vergangenen 20 Jahren zugenommen hat, sind hingegen in den Südtiroler Haushalten weniger verbreitet (75 Prozent), der Anteil ist jedoch höher als der gesamtstaatliche Durchschnitt (55 Prozent) und der von Norditalien (63 Prozent).97 Prozent der Haushalte besitzen mindestens ein Fernsehgerät und 35 Prozent mehr als eines. Dieser letzte Wert, der leicht angestiegen ist, ist niedriger als in den anderen Regionen in Italien, wo er fast immer über 50 Prozent liegt. Im Gegensatz dazu ist die Verbreitung von Satellitenantennen in Südtirol (etwa 6 von 10 Haushalte) höher als im gesamtstaatlichen bzw. norditalienischen Durchschnitt (in beiden Fällen 3 von 10 Haushalte).Wie in ganz Italien ist auch in Südtirol der Anteil der Haushalte mit einem Festnetztelefon in den vergangenen 20 Jahren gesunken und liegt nun bei rund 50 Prozent. Immer mehr Haushalte verfügen hingegen über einen Internetanschluss (19 Prozent im Jahr 2000 und 84 Prozent im Jahr 2021, was dem gesamtstaatlichen Durchschnitt entspricht).Die Verbreitung von Klimaanlagen und jene von Fahrrädern weisen große territoriale Unterschiede auf, wobei Südtirol an den letzten bzw. ersten Plätzen liegt (11 Prozent bzw. 78 Prozent der Haushalte). Der Anteil der Haushalte, die über eine Klimaanlage verfügen, nimmt jedoch zu.83 Prozent der Haushalte besitzen mindestens ein Auto und 35 Prozent haben mehr als eines. Beide Anteile haben sich seit 2000 nicht wesentlich verändert und unterscheiden sich nicht von dem gesamtstaatlichen Durchschnitt und dem von Norditalien.