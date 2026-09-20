<b>Von Petra Schwienbacher<\/b><BR \/><BR \/>Zu den Aufgaben eines Tierhalters gehört auch der wöchentliche Gesundheitscheck seiner Meerschweinchen und in diesem Zuge das Kontrollieren der Krallen. Nutzen sich diese nicht auf natürliche Weise ab und werden nicht gestutzt, wachsen sie nämlich kontinuierlich weiter. Irgendwann rollen sie sich ein oder wachsen schmerzhaft in die Pfote ein. Zu lange Krallen können außerdem die natürliche Stellung der Zehen und damit das Laufen beeinträchtigen. <h3>\r\nWichtig zu wissen<\/h3>Im Inneren jeder Kralle verlaufen Blutgefäße und Nerven – das sogenannte Leben. Bei hellen Krallen sieht man diese rosa durchschimmern. In diesen Bereich darf man nie schneiden, denn es würde stark bluten und große Schmerzen verursachen. Daher sollte man immer mindestens ein bis zwei Millimeter Sicherheitsabstand dazu halten. Achtung: Sind die Krallen bereits stark überlang, muss man sie schrittweise und in mehreren Etappen kürzen, weil auch das Leben weiter nach vorne wächst.<BR \/><BR \/>Bei dunklen Krallen erkennt man die Blutgefäße manchmal, wenn man die Pfote mit einer Taschenlampe oder dem Smartphone von unten anleuchtet. Das Blutgefäß zeichnet sich als dunkler Schatten ab. Im Zweifel gilt: lieber zu wenig abschneiden als zu viel!<BR \/><BR \/>Zum Krallenschneiden verwendet man spezielle Krallenscheren oder Krallenschneider. Das Werkzeug muss auf jeden Fall scharf sein, damit die Krallen sauber durchtrennt und nicht gequetscht oder gesplittert werden. Hilfreich ist außerdem eine feine Krallenfeile, mit der scharfe Schnittkanten vorsichtig geglättet werden können.<h3>\r\nSo schneidet man richtig<\/h3>Am besten macht man sich zu zweit an die Arbeit. Dann kann eine Person das Meerschweinchen festhalten und beruhigen. Vor allem beim ersten Mal sind die Tiere meist nervös. Mit einer Hand hält der Helfer das Schweinchen an der Brust hoch und drückt es mit dem Rücken leicht an die eigene Brust. Mit der anderen fasst er unter das Hinterteil. Jeweils eine Pfote sollte zum Schneiden zugänglich sein. Wichtig ist, dass sein Körpergewicht vollständig gestützt wird und die Beine nicht frei in der Luft baumeln.<BR \/><BR \/>Am sichersten arbeitet man im Sitzen und möglichst nah über dem Schoß, damit sich das Tier bei einer plötzlichen Bewegung nicht durch einen Sturz verletzen kann. Auf den Rücken sollte ein Meerschweinchen zum Krallenschneiden nicht gelegt werden. Es gilt, schnell zu arbeiten, da das Festhalten großen Stress verursacht. <BR \/><BR \/>Die Krallenzange setzt man mit etwas Abstand zum „Leben“ an und knipst die Kralle zügig ab, damit man sie nicht quetscht. Die Schnittkante muss nach unten zeigen. Damit kann das Tier auf der Schnittfläche laufen, was seiner natürlichen Krallenform entspricht. Anschließend kann man die Krallen gegebenenfalls nachfeilen. Dabei wird immer nur in eine Richtung gefeilt.<h3>\r\nHilfsmittel im Gehege<\/h3>Damit sich die Krallen auf natürlichem Weg abnutzen, sollte genug Platz im Gehege sein. Stein- oder Gehwegplatten und eine Buddelkiste sorgen zusätzlich für einen natürlichen Abrieb der Krallen. Ebenso regelmäßiger Auslauf. Werden die Kleintiere nicht im Außengehege, sondern in der Wohnung gehalten, sollten sie ebenfalls jeden Tag ausreichend rennen dürfen.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76284851_listbox" \/>