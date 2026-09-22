Die Taubenpopulation in Brixen ist zwar laut Stadtrat Peter Natter aktuell „einigermaßen unter Kontrolle“. Dennoch plant die Gemeinde, im nächsten Jahr einen Taubenschlag zu errichten – mit dem Ziel, die Vermehrung der Tauben einzuschränken. Aktuell wird noch nach einem passenden Standort gesucht, der Don-Franco-Park wurde bereits bei einem Lokalaugenschein ins Visier genommen. Einige Freiwillige hätten sich bereit erklärt, den Taubenschlag zu betreuen.<BR \/><BR \/>Der Brixner Harald Wenter, der Mitglied des Vereins „Taubenschlag Lana“ ist, hatte Natter den Vorschlag unterbreitet. Die Umweltkommission der Gemeinde Brixen sprach sich mittlerweile positiv für das Projekt aus, über das die Vereinsmitglieder Anna Saltuari und Ernst Winkler die Kommission informierten.<h3>\r\nDas Konzept hinter dem Taubenschlag<\/h3>Auf Initiative des Vereins „Taubenschlag Lana“ wurden 2024 in der Gemeinde Lana erstmalig in Südtirol moderne Taubenschläge am Ufer der Falschauer, im Dachboden des Kindergartens und des Rathauses errichtet, berichtet Wenter. In diesen finden Stadttauben artgerechtes Futter und Wasser, sichere Rückzugsorte und geeignete Brutplätze. „Die Eier werden konsequent durch Gipsattrappen ausgetauscht, was zu einer verlässlichen Eingrenzung der Population führt“, erklärt Wenter.<BR \/><BR \/> Da sich die Tauben zu 80 Prozent in den Taubenschlägen aufhalten, fallen sie zudem in der öffentlichen Wahrnehmung viel weniger auf. „Der trockene und granulatförmige Kot kann aus dem Schlag problemlos eingesammelt und entsorgt werden, wodurch auch die Reinigungsdienste der Gemeinden entlastet werden“, zählt Wenter weitere Vorteile auf.<BR \/><BR \/>Als Erfolg wertet Wenter, dass seit 2024 in Lana 1726 Taubeneier getauscht wurden. <h3>\r\nBrieftauben sterben bei organisierten Wettflügen<\/h3>Wenter macht auf ein weiteres Phänomen aufmerksam, das den Verein beschäftigt: der Brieftaubensport. „Heuer hatten wir mehrere Einsätze wegen gestrandeter Brieftauben aus Polen und Rumänien“, erzählt Wenter. <BR \/><BR \/>Beim „Brieftaubensport“, der vor allem in Belgien, Frankreich, Deutschland und in osteuropäischen Ländern verbreitet ist, wird eine Taube über 1000 Kilometer von ihrem Heimschlag entfernt ausgelassen. Mit hohen Geldeinsätzen wird auf Tiere gewettet, die als Erste den Heimschlag wieder erreichen sollten. <BR \/><BR \/>„Um die Tauben zum Heimflug zu motivieren, wird der jeweilige Partner im Heimschlag zurückbehalten“, weiß Wenter. Allerdings schaffen es die wenigsten nach Hause – wegen der enormen physischen Strapazen und den vielen Gefahren auf ihrem Rückflug, wie Raubvogelangriffe, Gewitterphänomene oder Orientierungslosigkeit.<BR \/><BR \/>Die Züchter müssen Brieftauben mit Angaben zum Länderkürzel, der Kennnummer der Taube und der Telefonnummer des Züchters beringen. „Während des Sommers erhielten wir etliche Meldungen von gestrandeten Brieftauben in Südtirol: am Brenner, Issinger Weiher, in Innichen“, berichtet Wenter. Zwei verletzte Brieftauben aus Rumänien seien nach der Pflegezeit in einem Schlag im Etschtal untergebracht, eine Taube aus Polen dem Züchter zurückgebracht worden. Andere gestrandete Brieftauben konnten nicht eingefangen werden oder wurden tot aufgefunden, weshalb Tierrechtsorganisationen für ein Verbot derartiger Veranstaltungen sind.