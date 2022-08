So wird das Wetter am langen Wochenende

Am heutigen Samstag ist es im Großteils Südtirols sonnig, nur im Osten des Landes gibt es ein paar Wolken. Die Höchstwerte steigen auf 31 Grad.Am morgigen Sonntag wird es im ganzen Land sehr sonnig, nur aus Westen ziehen ein paar Schleierwolken durch. Die Temperatuten steigen morgen auf bis zu 31 Grad.Der Montag, also der Hohe Frauentag, verläuft dann etwas wechselhafter. Vor allem am Nachmittag und am Abend kann es regnen und gebietsweise Gewitter geben.Am Dienstag und am Mittwoch geht es hingegen mit viel Sonnenschein weiter. Am Donnerstag kann es im Tagesverlauf wieder zu Regen und Gewittern kommen. Auch die Temperaturen sinken wieder etwas.