So(g) frisch! Schon hunderte Gewinner

In kurzen Videos beschreiben Südtirolerinnen und Südtiroler, darunter auch bekannte Persönlichkeiten, ein bäuerliches Produkt, ohne dabei den Namen des Produktes zu verraten.Wer erkennt, welches Produkt im Video beschrieben wird, gibt die richtige Antwort ein und gewinnt eine Stofftasche gefüllt mit heimischen landwirtschaftlichen Leckereien.Eines der Produkte erklärt Norbert Rier von den Kastelruther Spatzen: „Es ist ein gesundes Gemüse, welches im Garten sehr viel Platz braucht. Sogar die Blüte des Produktes kann man essen und es ist im Sommer beim Grillen sehr beliebt.“ Hast du erraten um welches Produkt es sich handelt? Dann mach mit auf www.sogfrisch.it Bei einer landesweiten Verteilaktion werden die Stofftaschen zu den Gewinnern persönlich Nachhause gebracht. Hunderte Funktionäre der 150 Ortsgruppen und der 6 Bezirke werden die Taschen am Samstag,12. Dezember verteilen.Immer wieder setzte die Südtiroler Bauernjugend in Vergangenheit Akzente, um Produkte aus Südtirol zu fördern. Mit der Aktion So(g) frisch will die Bauernjugend erneut die Regionalität in den Vordergrund stellen und dazu aufrufen, beim Griff ins Regal gezielt heimische Produkte zu bevorzugen. „Gerade in der aktuellen Situation möchten wir die Bevölkerung ermutigen, regional einzukaufen. Der Griff zu einem Südtiroler Produkt ist die wertvollste Anerkennung für die tägliche Arbeit der Bäuerinnen und Bauern und ein sichtbares Bekenntnis zur Heimat. Wie die Zukunft in Südtirol aussehen wird, entscheidet jeder Einzelne auch mit dem, was er in seinen Einkaufskorb legt“, ist sich Wilhelm Haller, SBJ-Landesobmann sicher.Unterstützt wird die Aktion der Südtiroler Bauernjugend vom Südtiroler Bauernbund und der Initiative Dein Südtiroler Bauer, von der Südtiroler Milchwirtschaft, dem Südtiroler Apfelkonsortium, der Pustertaler Saatbaugenossenschaft, der VOG Products, der Meraner Mühle, der Ultner Brot KG, dem Brot mit Qualitätszeichen Südtirol sowie den Medienpartnern Südtiroler Landwirt, Athesia, Südtirol 1, Radio Tirol, Alto Adige und Radio NBC.

