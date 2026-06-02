Es ist wohl nicht alltäglich, dass ein gesamter Friedhof verschenkt wird. Im konkreten Fall sind die Gemeinden Brixen und Vahrn die Beschenkten. Der Gemeinderat Vahrn hat am Donnerstag die Annahme der Schenkung genehmigt. Im Vorfeld hatte Bürgermeister Andreas Schatzer erklärt, dass die Gemeinde jährlich vom Verteidigungsministerium knapp 5.000 Euro für die Pflege des Friedhofs erhält. Diese werden dem Bürgerkomitee zur Erhaltung des österreichisch-deutschen Soldatenfriedhofs Brixen\/Vahrn weitergegeben, der diese Aufgabe ehrenamtlich erfüllt.<BR \/><BR \/> Ursprünglich wollte der ÖBPB den Friedhof der Gemeinde Brixen schenken. Da er aber auf Vahrner Gemeindegebiet liegt, äußerte Vahrn sein Missfallen. In der Folge wurde laut Schatzer vereinbart, dass der Friedhof je zur Hälfte den Gemeinden Brixen und Vahrn geschenkt wird, Vahrn erhält zudem die Zufahrt. „Damit werden künftig auch die Spesen geteilt“, kündigte Schatzer an. Und diese wird es auch geben: „Das Dach der Kapelle wäre zu sanieren“.