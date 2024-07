Sommertreffen des KVW-Vinschgau: Miteinander in Bewegung

Dass das Tun im KVW-Bezirk Vinschgau vielfältig und von vielen Schultern getragen ist, konnten die Bürgerinnen und Bürger im Tal auch letzthin wieder erleben. Hauptaugenmerk gilt dem Erhalt des Krankenhauses Schlanders mit seinen Grunddiensten als zentrale Infrastruktur für Einheimische und Gäste sowie als qualifizierter Arbeitgeber. Beispielsweise wurde 2024 wieder eine Initiative unter dem Motto Ein Herz für die Peripherie organisiert, in diesem Jahr zum Thema Demenz . Zudem ist seit Juli eine Nachtwache mit Freiwilligen aktiv, die Kranke, deren Angehörige und Pflegekräfte unterstützen soll. Diese Aktivitäten sind in der Hand der Arbeitsgruppe Sanität .Weitere Arbeitsgruppen des KVW-Vinschgau beschäftigten sich mit dem Thema Recht auf Wohnen , der Nachhaltigkeit und der Bildung. Zudem sind die Frauen, Witwen und SeniorInnen im Bezirk traditionell sehr aktiv und organisieren laufend verschiedene Aktionen für ihre Zielgruppen. Auch das gemeindepolitische Engagement soll gefördert werden, stehen doch im kommenden Jahr Neuwahlen an. Im Herbst wird der KVW-Vinschgau mit den traditionellen Gebietstagungen in das nächste Arbeitsjahr starten und seine Ortsgruppen vor Ort zum Jahresthema sensibilisieren, das da lautet: "Miteinander in Bewegung, damit niemand zurückgelassen wird."Dass all diese Aufgaben wichtig sind, steht außer Frage. Dass aber auch die eigene Motivation und der gesellige Austausch im Bezirksausschuss ebenso wichtig sind, zeigte sich beim Sommertreffen Ende Juli, das die Ausschussmitglieder auf einer Wanderung von der Fürstenburg zum Bergsee Burgeis führte. Im Anschluss wurde die Sozialgenossenschaft Vinterra in Mals besucht. Die mehrfach ausgezeichnete Einrichtung hat sich dem Grundrecht auf Gesundheit des Menschen verschrieben, indem rentable Arbeitsplätze geschaffen werden, die auch soziale Randgruppen miteinbeziehen. Damit sind Sozialgenossenschaften wichtige Einrichtungen auch im Sinne des KVW-Jahresthemas, betonte Heinrich Fliri bei der Begegnung und sie stehen für gelebte Nachhaltigkeit in sozialer, ökologischer und ökonomischer Hinsicht. Dass Regionalität und Qualität sich optimal ergänzen, konnten die Teilnehmer des KVW-Sommertreffens bei einem nachhaltigen Abendessen im Vinterra-Bistro selbst mit allen Sinnen erleben.