Sonnenaufgangs-Wanderung für Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Der Initiator des Projekts „Wipptal, der kleine Bezirk mit dem großen Herzen“ Christian Schölzhorn. - Foto: © Schölzhorn

Man wolle etwas für bedürftige Wipptaler tun, sagt der Initiator des Projekts, Christian Schölzhorn. Alle Bürger, Institutionen, Vereine und Betriebe sollen sich einbringen können. Es sollen die Herzen der Mitbürger erreicht werden, diese für besondere Bedürfnisse von geistiger oder körperlicher Beeinträchtigung sensibilisiert werden und vereinsamten Senioren, Jugendlichen und Familien mit besonderen Problemen beigestanden werden.Angesprochen sind in erster Linie Senioren ab 65, alleinerziehende Eltern, Menschen mit besonderen Bedürfnissen, Wipptaler die eine dunkle Phase in Ihren Leben durchlaufen und am Rand der Gesellschaft gelandet sind. „Natürlich können auch bedürftige Menschen von anderen Bezirken teilnehmen, auch Gäste, so Schölzhorn.Am 6. August findet zu diesem Zweck ein weiteres Treffen statt: Man will in Ratschings eine gemeinsame Wanderung zum Rinnersee unternehmen, den Sonnenaufgang anschauen und danach gemeinsam Frühstücken.