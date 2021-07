Sophie-Scholl-Darstellerin Luna Wedler freut sich über Feedback

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

„Das Feedback ist so umwerfend toll. Die Leute finden die Idee sehr schön“, sagte Wedler der Deutschen Presse-Agentur. Das Projekt war extrem riskant und hätte auch in eine ganz andere Richtung gehen können. Aber das Team dahinter ist top professionell.“Das Online-Projekt @ichbinsophiescholl hatten der Südwestrundfunk und der Bayerische Rundfunk anlässlich des 100. Geburtstages von Scholl am 9. Mai entwickelt.Die Serie schildert die letzten 10 Monate bis zur Ermordung der Geschwister durch das NS-Regime.

dpa