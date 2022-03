Spezial „Einrichten“

Eine verschachtelte Altbauwohnung wurde damit in ein lichtdurchflutetes, offenes Wohlfühlambiente verwandelt – mit geschickter Gliederung und effektvollem Farbkonzept.Dazu stellen wir noch eine weitere verwandelte Wohnung in einer Hofstelle vor: Kastanienholz und Weiß in unterschiedlichen Strukturen bilden den ruhigen Rahmen, für Frische sorgen türkise Elemente von soft bis kräftig, dezent und doch effektvoll – ein lichtdurchflutetes Domizil, zeitgemäß und essentiell.Daneben haben wir für Sie wieder jede Menge News und Trends gesammelt – von Sofas bis zu Spiegeln. Aber auch aktuelle Themen wie Nachhaltigkeit oder „Very Peri“, die Farbe des Jahres, erwarten sie in diesem „Dolomiten“-Spezial, das heute dem Tagblatt beigelegt ist …

dol