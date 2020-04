Spezial „Garten & Haustiere“

Er duftet nach einem Sommer am Mittelmeer. Er lockt Schmetterlinge und Bienen an und ist ein bildhübscher Blickfang: der Lavendel. Als Randbepflanzung oder Hauptdarsteller in Beeten, aber auch im Topf versprüht er mediterranen Charme. Dieses Porträt, aber natürlich auch viele praktische Tipps und Anregungen finden Sie im „Dolomiten“-Spezial „Garten & Haustiere“, das am heutigen Dienstag der „Dolomiten“ beigelegt ist.