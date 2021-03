Spezial „Garten & Haustiere“

Er verzaubert mit langen duftenden Blütentrauben und ist ein ganz besonderer Blickfang: Der Blauregen, auch Glyzinie oder Wisteria genannt. Kaum eine andere Kletterpflanze ist so beeindruckend und erobert in wenigen Jahren luftige Höhen. Dieses Porträt, aber natürlich auch viele praktische Tipps und Anregungen finden Sie im „Dolomiten“-Spezial „Garten & Haustiere“, das am heutigen Dienstag der „Dolomiten“ beigelegt ist.