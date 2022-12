Spezialschuhe Größe 57 für 2,30 Meter Türsteher in Dubai

Schuhhändler Wessels, Anfang 70 und eigentlich längst im Ruhestand, stattet ehrenamtlich weltweit Menschen mit Wachstumsstörungen mit Schuhen in Übergröße aus.



In seinem Geschäft waren bereits Menschen wie Sultan Kösen, der als größter Mensch der Welt gilt und Schuhgröße 60 hat. Die ungewöhnliche Körpergröße wird durch einen Tumor an der Hirnanhangdrüse ausgelöst. Weit mehr als 500 Paar hat Wessels in den zurückliegenden Jahrzehnten verschenkt.