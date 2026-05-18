Dem Pusterer Alpinisten war es eine große Freude, diesen nicht gerade alltäglichen Geburtstagswunsch zu erfüllen. Eine ungewöhnliche Antwort hat die 90-Jährige auf die Frage parat, ob sie ihr Geheimnis für ihre außergewöhnliche Agilität und Fitness verraten kann.<BR \/><BR \/>Mick Jagger rockt mit 80 die Bühnen dieser Welt, Clint Eastwood dreht mit seinen 95 Lenzen noch Filme und Erika Keidel klettert mit 90 Jahren noch die Wände hoch. „Erika wer?“, dürften nun viele die Stirn in Falten legen. Dabei ist die gebürtige Rosenheimerin im Großraum Bruneck bekannt wie ein bunter Hund. Liebend gerne erzählt die pensionierte Englisch- und Sportlehrerin von ihren Abenteuern, so etwa, wie sie sich als Drachenfliegerin in die Lüfte schwang oder wie sie als Skifahrerin eine Vielzahl von Pokalen und Medaillen gewann. Doch in ihrem Innersten wollte sie fast immer nur das Eine: Klettern. <BR \/><BR \/>Diese Passion reicht bis in die frühen 1950er-Jahre zurück, als sie in ihren Jugendjahren in den Chiemgauer Alpen herumkraxelte. Im Jahr 2001 zog es das unerschrockene Temperamentbündel ins Ahrntal, vor allem von den nahen Dolomiten fühlte sie sich wie magisch angezogen. Am wohlsten fühlte sie sich schon immer in den Kletterpatschen, daran hat sich nach wie vor nichts geändert. Somit war es nur logisch, dass sich Erika Keidel zu ihrem 90. Geburtstag ein Erlebnis in der Vertikale wünschte. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1314150_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nachdem sie in der Brunecker Kletterhalle sozusagen zum Inventar gehört, war dieses Geburtstaggeschenk Ehrensache. Gesichert wurde sie von Simon Gietl, einem ihrer Lieblings-Alpinisten, der übrigens in Luttach in unmittelbarer Nachbarschaft lebt. „Es war ein mega Erlebnis, nach dem überwältigenden Applaus vonseiten der Anwesenden habe ich mich fast wie ein Star gefühlt“, erzählt die am 11. Mai 1936 geborene Frau. Von anderen Kletterern, Schülern und einem Trupp Alpini-Soldaten wurde sie mit Komplimenten überhäuft, zudem gab es ein Geburtstags-Ständchen. „Natürlich zwickt es da und dort etwas, aber wenn ich in der Wand hänge, gewinnt das Adrenalin die Oberhand“, meint sie vergnügt. <BR \/><BR \/>Einzig schwinge immer ein wenig die Sorge mit, dass sie womöglich den Ansprüchen des Profikletterers Simon Gietl nicht gerecht werden könnte. Bis zum 4. und teils auch 5. Schwierigkeitsgrad könne sie durchaus noch mithalten. <BR \/>Gietl wiederum muss darüber unweigerlich lachen. Er meint: „Sie ist für mich eine Inspiration und Bereicherung. Wenn ich etwas Zeit habe, dann ist es mir eine große Freude, sie zu sichern und zu motivieren.“ Erika sei ein Vorbild, da sie eindrucksvoll unter Beweis stelle, was mit Biss und Ehrgeiz auch im fortgeschrittenen Alter noch möglich ist. In seinen Augen sei wichtig, immer am Ball zu bleiben und die Bewegung zur täglichen Gewohnheit zu machen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1314153_image" \/><\/div>\r\nGibt es ein Geheimnis, das Erika Keidel noch derart agil und kräftig sein lässt? Die 90-Jährige muss nicht lange nachdenken: Sie halte es mit dem 5-K-Prinzip. „Kein Mann, kein Kind, kein Haus, kein Hund und kein Garten“, fasst sie ihren ganz persönlichen „5K“-Punktekatalog zusammen. Kinder habe sie zwar gerne, aber es habe sie nie ergeben. Aus diesen „5K“ ergebe sich automatisch das sechste K: keine Sorgen. <BR \/>„Sehr wichtig ist mir hingegen der soziale Austausch, weshalb ich mich nun auf die anstehende Sommersaison in den Bergen freue“, lässt sie wissen. Bergführer Simon Gietl hat bereits Ideen, unter anderem werden die wunderschönen „Cinque Torri“ in den Ampezzaner Dolomitenangepeilt.