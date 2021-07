„Spider-Man“ Tom Holland und Zendaya wohl ein Paar

Liebesgerüchte über die beiden gibt es schon seit ihrem ersten gemeinsamen Film, „Spider-Man: Homecoming“ 2017.Beide dementierten diese aber stets und betonten in Interviews, „nur Freunde“ zu sein.Das hat sich nun wohl geändert: Die Promiseite der „New York Post“, „Page Six“ veröffentlichte Fotos, auf denen sich Zendaya und Tom Holland in dessen Auto küssen.Obwohl keine Bestätigung der beiden vorliegt, feiert das Internet „Tomdaya“ schon ausgiebig. Fans hatten offenbar schon lange darauf gehofft, dass die beiden zueinanderfinden würden.Nach „Spider-Man: Far From Home“ (2019) soll der dritte Teil der Filmserie, „No Way Home“, im Dezember dieses Jahres in die Kinos kommen.

liz