Bereits zum 14. Mal geben sich Sammler von historischen Schreib- und Rechenmaschinen ein Stelldichein im Schreibmaschinenmuseum Peter Mitterhofer in Partschins. Neben dem Herzstück des Treffens, der Tauschbörse, mit der es Samstag, 23. Mai im Sportzentrum in Partschins zum Höhepunkt der Veranstaltung kommt, gibt es heuer mit der neuen Sonderausstellung ein zusätzliches Highlight, das nicht nur Kinderherzen höherschlagen lässt: TYPING TOYS Kinderschreibmaschinen und anderes Blechspielzeug aus vergangenen Zeiten, so der Titel der Sonderausstellung, die am Freitag, 22. Mai, 18 Uhr, eröffnet wird. Mit der industriellen Revolution und der Massenproduktion von Schreibmaschinen, die sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Gang setzt, kommt es auch zur Massenproduktion von Spielzeug: durch neue Verarbeitungsmethoden kann sehr dünnes Blech produziert werden, welches dank der Technik der Lithografie bunt bedruckt werden, ausgestanzt und zusammengesteckt werden kann. Spielzeug, das lange Zeit nur höheren sozialen Schichten vorbehalten war, wird nun demokratisiert und für alle zugänglich. Was damals Billigware war Penny Toys oder Groschenspielzeug ist heute unter Sammlern sehr gefragt und erzielt Preise, die sich vor 100 Jahren wohl kaum jemand hätte leisten können. <BR \/><BR \/>Eine Vitrine der Sonderausstellung steht derzeit noch leer: das Schreibmaschinenmuseum lädt Erwachsene und Kinder ein, ein eigenes besonders Spielzeug als Leihgabe ins Museum zu bringen und damit die Ausstellung zu bereichern. Infos dazu gibt s unter Tel. 0473 967581