Die Sprachstelle im Südtiroler Kulturinstitut lädt alle Interessierten und Familien dazu ein, sich in den Weihnachtsferien spielerisch mit dem Thema Vornamen und Familiennamen in Südtirol zu befassen.Auf der Internetseite der Sprachstelle werden unter dem Titel „Kennst du deine Sprache?“ bislang 3 umfangreiche Ratespiele zu Sprachthemen angeboten. Das neueste davon befasst sich unter dem Motto „So heißt Südtirol“ mit den Vornamen und Familiennamen im Land. Bei insgesamt 96 Fragen in 4 Kapiteln gilt es, zu raten und dadurch Neues zu erfahren: Der in Südtirol häufige Vorname Karin kommt ursprünglich aus dem Schwedischen.Oder wer hätte gedacht, dass Familiennamen wie Hosp, Leitgeb oder Schenk mit dem Beruf des Wirts zu tun haben? Dass Familiennamen wie Ploner und Ebner oder Brunner, Putzer und Fontana zwar andere Sprachwurzeln haben, aber dieselbe Bedeutung? Selbst in Wörtern wie Bunsenbrenner, Mansarde oder Silhouette Personennamen enthalten sind?Das Sprachquiz „So heißt Südtirol“ lässt sich mit einem kostenlosen Zugang der Internetseite der Sprachstelle entdecken. Lediglich Benutzername und ein Passwort müssen angelegt werden.