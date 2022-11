Heute ist Martini: Schicken Sie uns Ihr schönstes Foto vom Fest

Die Legende des heiligen Martin

Er war Soldat, dann Priester und später Bischof. Bekannt ist vor allem eine Legende des hl. Martin von Tours: Als junger Soldat begegnete er am Stadttor von Amiens in Frankreich einem frierenden Bettler und teilte seinen Mantel mit ihm. Der Legende nach erschien in der folgenden Nacht Jesus Christus dem hl. Martin im Traum – bekleidet mit der geschenkten Mantelhälfte. Mehrere Kirchen im Land sind diesem Heiligen der Nächstenliebe geweiht: u. a. in Girlan, Prissian, Lana, Ums, Kurtinig, Göflan und Signat/Ritten.