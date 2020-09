Stars boykottieren soziale Medien für einen Tag

Der Boykott bleibt allerdings auf einen Tag beschränkt. Kim Kardashian hat in den sozialen Medien auf allein einer Plattform rund 188 Millionen Follower. Die TV-Ikone will nun trotzdem all ihre Seiten einen Tag lang einfrieren.Die Stars folgen damit einem Aufruf von Bürgerrechtsorganisationen unter dem Schlagwort „#StopHateforProfit“ („Stoppt den Hass für Profit“).Die großen Onlinenetzwerke stehen im aktuellen US-Präsidentschaftswahlkampf unter stark gewachsenem öffentlichen Druck, gegen aufwiegelnde, manipulative und irreführende Inhalte auf ihren Seiten vorzugehen.Sie haben auch mehrere Schritte in diese Richtung unternommen, die aber nach Ansicht von Kritikern bei weitem nicht ausreichen. Mehrere Großunternehmen stellten vorübergehend ihre Werbeanzeigen in den sozialen Medien ein, um auf ein energischeres Vorgehen gegen Hass- und Falschbotschaften hinzuwirken.

apa