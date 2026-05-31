Ihr bisher längstes Rennen führte sie über 80 Kilometer quer durch anspruchsvolles Gelände.<BR \/><BR \/><b>von Florian Mair<\/b><BR \/><BR \/>Zum Trailrunning fand sie nach einer zweijährigen sportlichen Pause: Mit ihrem Vater Hermann war sie in der Corona-Zeit viel in den Bergen unterwegs. Die Begeisterung für die heimische Bergwelt kehrte zurück, später kamen auch Gletschertouren mit Kollegen dazu. Weil sie aber unter Höhenangst leidet, wechselte Steffi Langebner zum schnellen Gehen und dann auf Vorschlag eines Kollegen zum Laufen. „Und wenn ich mir etwas in den Kopf setze, dann ziehe ich es durch“, erzählt sie. <BR \/><BR \/>„Von einem Tag auf den anderen habe ich angefangen zu trainieren.“ Und bereits im April 2022 absolvierte sie mit dem Ötzi-Trailrun (14 Kilometer) ihr erstes Rennen. Seither entwickelt sich die 34-Jährige Schritt für Schritt weiter. Zwei Mal startete sie bereits bei Rennen auf Elba und bewältigte dort jeweils 65 Kilometer sowie 3.000 Höhenmeter. <BR \/><BR \/>„Ein Rennen konnte ich dort sogar gewinnen, das Starterfeld war jedoch überschaubar“, sagt sie. Besonders stolz ist die Tisnerin auf ihren Zieleinlauf beim Lavaredo-Ultratrail: 80 Kilometer und 4.600 Höhenmeter in 13 Stunden. „Ich bin den Lauf gemütlich angegangen, weil ich nicht wusste, ob ich ihn überhaupt schaffen würde“, erzählt sie. Am Ende wurde sie drittbeste Italienerin und belegte unter mehreren hundert Teilnehmerinnen Rang 28.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1318068_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Trainiert wird das ganze Jahr – neben ihrem Beruf als „Marktlerin“. Bis Februar trainierte sie allein, inzwischen wird sie von einem Trainer fachkundig begleitet. Deshalb gehören mittlerweile auch Radeinheiten zum Programm, um die Knie zu schonen. „Früher habe ich zu viel trainiert, heute sind es vier bis fünf Einheiten pro Woche“, erklärt Langebner. Viele ihrer Trainingskilometer sammelt sie rund um Tisens und in Richtung Etschtal. Im Sommer verbindet sie das Training gerne mit Bergtouren. <BR \/><BR \/>Wo muss sie beim Laufen noch ansetzen? „Bergauf habe ich noch Potenzial, bergab ist meine Stärke“, sagt sie. Trailrunning sei vor allem eine Frage des Kopfes. Den Körper ans Limit zu bringen, ohne zu übertreiben – genau das mache den Reiz aus. „Ich habe einen harten Schädel“, sagt Langebner lachend. Aufgeben komme für sie kaum infrage: Erst ein Rennen habe sie abbrechen müssen.<BR \/><BR \/>Besonders schätzt sie die Gemeinschaft im Trailrunning. Sie konnte schon viele Freunde gewinnen, mit denen sie trainiert und Zeit verbringt. „Bei Wettkämpfen werde ich sogar von einem kleinen Betreuerteam unterstützt, das mich mit dem Nötigsten versorgt“, sagt sie dankbar. Und wenn sie von ihrer Freundin und Trainingspartnerin Tanja Plaikner spricht, kommt sie ins Schwärmen. „Sie ist für mich ein Vorbild“, betont Steffi Langebner.<BR \/><BR \/>Ihr großes Ziel in diesem Jahr ist es, beim Wildstrubel-UTMB in der Schweiz (74 Kilometer und 4.600 Höhenmeter) ins Ziel zu kommen. Und langfristig will sie einmal den Lavaredo-Ultratrail über 120 Kilometer bewältigen. Beeindruckend fällt Steffi Langebners Rückblick aus: An 271 Tagen war sie 2024 laufend unterwegs, legte dabei 4.577 Kilometer zurück und sammelte 167.717 Höhenmeter.