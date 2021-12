Sternsinger bringen Segen nach Hause und in die Welt

Die Aktion Sternsingen der Katholischen Jungschar Südtirols findet schon seit 1958 jedes Jahr zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag statt. Die Heiligen 3 Könige gehören zur Weihnachtsgeschichte und zur Weihnachtszeit dazu. Um die 5000 Kinder und 1500 Begleitpersonen engagieren sich in Südtirol bei dieser Aktion, unterstützen hilfsbedürftige Menschen auf der ganzen Welt und halten den christlichen Brauch aufrecht.„Unter Einhaltung der Regeln kann dieses Jahr ein relativ 'normales' Sternsingen stattfinden. Wir freuen uns schon sehr auf das Sternsingen, darauf die Segenswünsche und Weihrauch im ganzen Land zu verteilen, die Spenden zu sammeln und die Freude zu den Menschen zu bringen“, so Magdalena Ferdigg, 2. Vorsitzende der Katholischen Jungschar Südtirols. Aufgrund der Corona-Pandemie bleiben die Sternsinger im Freien oder vor der Wohnungstür und halten sich an die allgemeinen Maßnahmen des Landes.Neben der Verkündung der Frohbotschaft von der Geburt Jesu und der Segnung des Hauses und der Menschen haben die Sternsinger einen weiteren wichtigen Auftrag: Sie sammeln Spenden und unterstützen damit über 100 karikative Projekte weltweit im sozialen, pastoralen und Bildungsbereich.„Die Kinder und Begleitpersonen engagieren sich aktiv für solidarische Nächstenliebe und setzen ein wirksames Zeichen für eine gerechte Welt. Auch und gerade in dieser Zeit ist die Aktion Sternsingen wichtig, denn die Länder des Globalen Südens trifft die Corona-Pandemie besonders hart und die Spendengelder sind notwendig. Wir hoffen, dass auch beim diesjährigen Sternsingen eine große Summe zusammenkommt“, erklärt Ferdigg.1,1 Millionen Euro konnten dank der Südtiroler bei der letzten Aktion gesammelt werden. Wer den Sternsinger nicht begegnet, kann auch ganz einfach und direkt auf der Homepage der Jungschar online spenden