Sting eröffnet Pizzeria auf seinem Anwesen in der Toskana

„Kommen Sie in die neue Pizzeria und Weinbar Il Palagio, wo Sie fabelhafte Pizza bekommen, alle unsere Weine und sogar toskanische Biere probieren können“, schreibt Sting auf seinem Instagram-Profil. Die Pizzeria befindet sich im Anwesen „Il Palagio“, das Sting in Figline Valdarno, 30 Kilometer von Florenz entfernt, besitzt.Sting postete ein Foto von ihm an der Theke des neuen Lokals zusammen mit den beiden Mitarbeitern, die die Pizzeria betreiben.Auf ihrem Gut produzieren Sting und seine Frau Trudie Styler bereits seit Jahren Wein und Olivenöl, wobei auf eine umweltfreundliche Herstellung geachtet wird.

