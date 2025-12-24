Weihnachten setzt in diesem Gefüge einen besonderen Akzent. Nicht nur als emotionaler Höhepunkt, sondern auch als bewusste Unterbrechung. Der Takt wird langsamer, der öffentliche Raum ruhiger, Gewohntes tritt für ein paar Tage in den Hintergrund. <h3>\r\nWas hat Bestand im persönlichen Umfeld und im täglichen Zusammenleben – und was nicht?<\/h3>Diese Zeit lädt weniger zu großen Gefühlen ein als zu einem nüchternen Blick. Routinen werden pausiert, Prioritäten überprüft. Was hat Bestand im persönlichen Umfeld und im täglichen Zusammenleben – und was nicht? Was hat sich bewährt, was ist nur aus Gewohnheit weitergelaufen?<BR \/>Hoffnung und Zuversicht entstehen dabei nicht aus festlichen Worten, sondern aus Erfahrung. Daraus, dass vieles funktioniert, weil Verantwortung übernommen wird – oft still, oft selbstverständlich.<h3>\r\nWeihnachten erinnert daran, dass nicht alles sofort beantwortet werden muss<\/h3> In Familien, Vereinen, Betrieben und Gemeinden. Das Zusammenleben lebt von diesem pragmatischen Umgang miteinander, der Unterschiede aushält und Lösungen sucht, ohne sie zu überhöhen.<BR \/><BR \/>Der Jahreswechsel bringt keinen Neustart, sondern eine Fortsetzung mit leichten Anpassungen. Viele Fragen bleiben offen, manche bewusst. Weihnachten erinnert daran, dass nicht alles sofort beantwortet werden muss. Dass es reicht, für einen Moment innezuhalten, Ordnung zu schaffen und mit klarem Blick weiterzugehen. Darin liegt eine Form von Zuversicht, die ohne große Worte auskommt.<h3>\r\nMöge diese Zeit Ihnen Freude, Frieden und Zuversicht bringen<\/h3>In diesem Sinne wünschen wir allen STOL-Leserinnen und Lesern ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Möge diese Zeit Ihnen Freude, Frieden und Zuversicht bringen – für ein neues Jahr, das uns allen die Chance gibt, gemeinsam zu wachsen und das Beste aus jeder Herausforderung zu machen.<h3>\r\nEuer STOL-Team<\/h3>