Wie die Ladinerin ihren außergewöhnlichen Job aufgebaut hat, wie sie dabei vorgeht und auf was sie besonderen Wert legt, lesen Sie hier. <BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Mal ist Action mit Klassikern wie „Ochs am Berg“ oder „Reise nach Jerusalem“ gefragt, ein anderes Mal braucht es das Beauty-Paket mit Kinderschminke, Gesichtsbemalung oder Nail Art zur Aufhübschung der Fingernägel, oder der Schwerpunkt soll auf kreativer Unterhaltung liegen. Ein persönliches Begrüßungsritual mit Kindertattoo gibt es sowieso, und das Ausblasen des Geburtstagskuchens mit großem Geschrei ist ohnehin der Höhepunkt eines jeden Kindergeburtstages. <BR \/><BR \/>„Natürlich habe ich verschiedenartigste Ideen in petto, allerdings bin ich auch stets offen für die Wünsche, die von den Kleinen kommen“, sagt Elena Nagler, die von den Freunden einfach Elli genannt wird und die deshalb ihre freiberufliche Initiative „Elli’s Kids Events“ getauft hat. Tatsächlich kann man die junge Gadertalerin als Kindereventmanagerin bezeichnen, allerdings hat sie ihre außergewöhnliche Tätigkeit als Kindergeburtstagsplanerin begonnen. <BR \/>Mit Spielen und Utensilien in ganz Südtirol unterwegs<BR \/>Richtig gehört: Elli ist freiberufliche Kindergeburtstagsplanerin. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1262523_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Es dürfte sich um die einzige ihrer Art in ganz Südtirol handeln, vor allem angesichts der Tatsache, dass sie keine anderweitige Organisation oder keinen Betrieb im Hintergrund hat. Mit ihren Spielen, Utensilien und auf die Bedürfnisse der Kleinen abgestimmten Programmen ist sie in ganz Südtirol unterwegs: „Ja, ich war damit schon in Lana, Meran, Kastelruth, Sexten, Neumarkt oder Sand in Taufers“, zählt sie auf und fügt hinzu, dass ihre Animationsdienste am häufigsten in Brixen, Bruneck sowie im Gader- und Grödnertal gefragt sind. Brixen wohl deshalb, weil sie an der dortigen Universität Bildungswissenschaften studiert und deshalb in der Domstadt einen beachtlichen Bekanntheitsgrad hat.<BR \/><BR \/>Beruflich Kindergeburtstage organisieren – wie kommt man denn bloß auf so was? „Ich hatte schon für längere Zeit nebenbei Kinder betreut, bis mich eines Tages einer der Väter gefragt hat, ob ich denn womöglich auch einen Kindergeburtstag organisieren würde“, erzählt sie vergnügt. Zunächst sei sie baff gewesen, habe die Frage für einige Wochen mit sich herumgetragen, ehe sie sich bei einigen Stellen zu informieren begann. In der Handelskammer meinte man, sie solle es einfach mal probieren, dann würde sich schon zeigen, ob es eine Nachfrage gibt. <BR \/>Nachdem das Bürokratische geregelt war, hat sie sich kurzerhand bei Tourismusvereinen und Hotels mit ihrer Initiative vorgestellt – und siehe da: Es gab nicht nur Absagen, sondern sehr wohl auch Interesse. Ihr Mut wurde belohnt, ihr Konzept überzeugte. Und so hat sie 23-jährig dieses Vorhaben vorangetrieben. <BR \/><BR \/><b>Von Beauty-Ecken bis hin zu Wasser- und Brettspielen<\/b><BR \/><BR \/>Seit den Anfängen sind etwa zwei Jahre vergangen, Schritt für Schritt hat die ehrgeizige Ladinerin das Angebot weiterentwickelt. Mittlerweile sieht sie sich als Kindereventmanagerin. „Ich decke eine große Palette an Kinderunterhaltung ab – das bunte Spektrum umfasst Aktivitäten wie Malen, Zeichnen, Basteln mit Knetmasse, Gruppenspiele aller Art, Pantomime, Beauty-Ecken, Wasserspiele, Brettspiele, Mini-Fußball, Lesen oder Schatzsuchen“, führt sie aus. Alles, was das Kinderherz eben so begehrt. Wichtig sei, auf die Wünsche gut eingehen zu können und generell eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich die Kinder gut aufgehoben fühlen. Dazu gehören auch Besonderheiten wie ein Kindertattoo als Begrüßungsritual, das Knüpfen von Freundschaftsbändern oder die liebevolle Deko zur Umrahmung. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1262526_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Bei der Durchsicht ihres Instagram-Profils fällt somit auch Elenas Sinn für Ästhetik ins Auge: ein Ring aus rotfarbenen Luftballons mitsamt Krönchen, eine kuschelige Kreativecke mit allerlei Spielen, eine fröhlich dekorierte Geburtstagsnische. Auf diese Art und Weise schafft sie Räume und signalisiert: Hier dürfen Kinder nach Herzenslust Kind sein. „Planung ist gut und wichtig, aber man muss auch immer flexibel bleiben und offen sein für die spontanen Anliegen der Kleinen“, weiß Elli aus Erfahrung. <BR \/><BR \/><b>Sprachengewimmel bringt Elli nicht aus der Fassung<\/b><BR \/><BR \/>Üblicherweise wird im Vorfeld mit den Eltern alles Notwendige abgestimmt, dabei kommen die wesentlichen Details wie Gruppenzusammensetzung, Alter oder wichtige Informationen zu den Kleinen zur Sprache. „Meistens umfasst eine Gruppe bis zu 15 Kindern, doch auch mit 20 Kindern lässt sich eine Veranstaltung noch gut durchführen“, weiß Elli. Apropos Sprache: Die Ladinerin deckt mehrere Sprachen ab, bei gemischtsprachigen Gruppen wird eben von einer zur anderen Sprache gewechselt. Allerdings bringt das auch mit sich, dass Elli klassische Spiele für deutschsprachige, ladinischsprachige und italienischsprachige Kinder im Repertoire hat. Nicht mal bei Englisch verschlägt es ihr die Sprache. Bei der Frage, wo sie denn all die Dekomaterialien, Farben, Schminkutensilien und vielen Spiele denn bunkert, muss sie selbst lachen: „Bei mir daheim im Keller, zum Glück ist der groß genug – da hat sich schon so einiges angesammelt.“ <BR \/><BR \/><b>Die Kinder sollen Spaß haben und etwas lernen<\/b><BR \/><BR \/>Eineinhalb bis zwei Stunden umfasst in der Regel ein von ihr betreutes Kinderevent, je nach Aufwand und Wünschen berechnet sie dafür einen Ausgangspreis von 100 bis 140 Euro, die Fahrtkosten kommen extra dazu. Oft und gerne geht es aber auch länger, so hat sie bei Kindergeburtstagen die Kleinen auch schon vier Stunden lang nach allen Regeln der Kunst animiert und war bei Hochzeiten sogar 12 Stunden im Einsatz. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1262529_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Spaß, Spiel und Unterhaltung sind das eine, doch darüber hinaus ist mir wichtig, dass die Kleinen auch etwas lernen können“, spricht Elli einen weiteren Aspekt an. In dieser Hinsicht schimmert ein wenig die kommende Lehrerin in ihr durch, denn derzeit studiert sie im dritten Jahr Bildungswissenschaften an der Uni in Brixen. Als Grundlage ihrer Tätigkeit nennt sie indes ihre Ausbildung zur Erzieherin. Und dann war da noch ihr Faible fürs Erzählen von Geschichten. <BR \/><BR \/><b>Autorin von Kinderbüchern in ladinischer Sprache<\/b><BR \/><BR \/>Tatsächlich hat sie im vergangenen Jahr zusammen mit ihrer Cousine Giada Dapoz und mit Unterstützung der Organisation „Union Ladins Val Badia“ ein Märchenbuch mit dem Titel „Sciöch’i sun vái bun“ veröffentlicht. Das bedeutet so viel wie „Ich bin gut so, wie ich bin“ und handelt von sieben sehr unterschiedlichen Kindern. Sie alle besuchen dieselbe Klasse und verspüren alle dieselbe Angst: den Anforderungen nicht zu entsprechen, nicht gut genug zu sein. „Es ist eine Geschichte über Inklusion und Selbstliebe, ein Buch, das Kinder in der Mittelschule begleiten kann, einer Lebensphase, die oft von Mobbing geprägt ist“, erklärt die junge Gadertalerin. In Arbeit haben die beiden Cousinen bereits das zweite Buch, in dem sie anhand des großen Artensterbens im Perm-Trias-Zeitalter auf aktuelle Umweltproblematiken hinweisen. <BR \/><BR \/>Anfang Jänner, im Zuge der großen Maturantenehrung vonseiten der Stiftung Südtirol Sparkasse, des Unternehmerverbandes und des Landes, durfte Elena Nagler zusammen mit weiteren jungen Gründerpersönlichkeiten im Beisein von Landeshauptmann Arno Kompatscher ihre außergewöhnliche Initiative einem breiten Publikum vorstellen. Die Botschaft an die geehrten Maturanten: Seht her, was man zu bewegen imstande ist, wenn man gute Ideen hat und mit großem Einsatz und Fachverstand daran arbeitet. Mag sein, dass viele junge Talente außerhalb Südtirols ihre Zukunft sehen, doch es lässt sich auch in Südtirol so einiges bewegen, so das Signal. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1262532_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Mit Eltern telefonieren, Kinder bespaßen, lange Fahrten planen, das nächste Buch im Hinterkopf behalten und dann auch noch Vorlesungen besuchen und Prüfungen ablegen. Elli braucht sich nicht wundern, wenn sie hin und wieder mal von ihrer Mama zu hören bekommt, sie solle sich bitte nicht übernehmen. „Dann sage ich, keine Sorge, Mama, ich hab schon alles im Griff.“ <BR \/>Dafür macht sie bei ihrem eigenen Geburtstag Abstriche: „Ach, ich muss keine große Feier haben, mehr als ein nettes Pizzaessen im Kreise meiner Freunde brauche ich nicht.“ Wen wundert's – Elli feiert ohnehin schon berufsmäßig permanent Geburtstage.