Südtirol: Gut für Kinder, aber schlecht für Mütter

Südtirol nur auf Platz 15 bei Arbeitsmöglichkeiten von Frauen

Trentino auf Platz 5

Was die Geburten anbelangt führt Südtirol die Tabelle mit 138,5 Punkten - bei einem italienweiten Durchschnitt von 100 - an. Gefolgt wird Südtirol hinsichtlich Geburtenanzahl vom Trentino mit 114,5, Sizilien mit 112,8 und Kampanien mit 111,1.Die Studie geht auch auf verschiedene Aspekte ein, wie die zur Verfügung stehenden Dienstleitungen für Mütter (Kinderhorte, Kindergärten usw.), die das Trentino mit 131,3 Punkten anführt, gefolgt von Südtirol mit 126,3.Das Thema Mütter und Arbeit, bzw. die Schwierigkeit einen Arbeitsplatz zu halten, wenn man Mutter wird, wird in der Studie ebenso unter die Lupe genommen. Dabei befindet sich Südtirol nur auf Platz 15 mit 93,4 Punkten. Diesbezüglich sind Emilia-Romagna (109,1), Piemont (108,9), das Aostatal (107,9) und die Lombardei (106,2) führend.Was die politische Vertretung der Frauen in den Gemeinden anbelangt, sind Umbrien (128,4) und die Region Veneto (123,4) in Führung, während Südtirol und das Trentino auf Platz 9, beide mit 106,1 Punkten, aufscheinen.Die Studie krönt Südtirol mit 118,8 Punkten als erste Region bzw. autonome Provinz in Italien als „den Müttern entgegenkommendes Land“, gefolgt von Emilia-Romagna (112,1), dem Aostatal (110,3) und der Toskana (108,7).Das Trentino befindet sich mit 105,9 Punkte auf Platz 5, 13 Punkte hinter Südtirol. Am schlechtesten schneiden die Regionen Basilikata (84,3), Kampanien (87,7), Sizilien (88,7), Kalabrien (90) und Apulien (90,6) ab.