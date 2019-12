„Südtirol hilft“: Ice Race mit Ferdinand Porsche gleich 2 Mal versteigert

Die exklusive Teilnahme am Ice Race in Zell am See und das Zusammentreffen mit Ferdinand Porsche war hart umkämpft.





So lautete das Angebot:David Aichner sicherte sich die 4 Plätze zum Preis von 16.000 Euro.Da ein zweiter Bieter bereit war, diese Summe zu zahlen, sicherte Ferdinand Porsche am Telefon 4 weitere Plätze zu, sodass die erste Aktion das Sensationsergebnis von 32.000 Euro einfuhr.Am Dienstag geht es weiter mit einem weiteren Abend unter Freunden. Sie können sich ein Privatkonzert mit der österreichischen Erfolgsgruppe Folkshilfe am 23.April dieses Jahres sichern . Angebotsende ist wie immer um 18.25 Uhr.Noch bis Samstag können Promis und Events für den guten Zweck ersteigert werden.

liz