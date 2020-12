„Südtirol hilft“: Die 2. Promi-Patenschaft kommt heute unter den Hammer

Da vieles in Zeiten von Corona nicht mehr möglich ist, haben sich die Veranstalter der Spendenaktion etwas Neues einfallen lassen:Am heutigen Donnerstagabend kommt das 2. Angebot unter den Hammer!Die Sozialgenossenschaft gwb begleitet und unterstützt Menschen mit Behinderungen und Menschen mit psychischen Erkrankungen in allen Lebensbereichen, um ein selbstbestimmtes Leben zu fördern.Neben einer Beschäftigung werden den Betroffenen eine dauerhafte Begleitung und persönliche und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten geboten. In den Werkstätten der gwb in Bozen und Meran werden Aufträge für Unternehmen ausgeführt, aber auch Geschenke, Verpackungen und vieles mehr hergestellt.engagieren sich Jahr für Jahr bei „Südtirol hilft“ und unterstützen die Aktion immer mit Begeisterung und Einsatz. Auch heuer tun sie das wieder besonders gern. Sarah Bernardi, Daniel Winkler, Christine Rabanser und Michl Gamper sind die Paten für die gwb.

