„Südtirol hilft“ – Die Promiversteigerungen

Der Autor Ralph Neubauer lebt eigentlich im Rheinland, seine Reisen und Bücher führen ihn aber immer wieder nach Südtirol, das er mittlerweile wie seine eigene Westentasche kennt. So spielen hier seit über 10 Jahren seine beliebten Südtirolkrimi mit Commissario Fabio Fameo, mittlerweile sind 8 Bücher aus der Reihe erschienen. Dabei sind für Neubauer Verbrechen nichts Unbekanntes, arbeitet er selbst im Justizministerium in Düsseldorf.Ersteigern Sie eine Rolle in seinem nächsten Roman, der im kommenden Jahr endstehen wird. Spielen sie eine der Figuren in Ralph Neubauers neuem Südtirolkrimi. Besprechen Sie mit ihm vorab, wie sie im Buch vorkommen möchten und treffen Sie Neubauer persönlich bei der Buchpremiere, wo Sie ebenfalls in die Präsentation mit eingebaut werden können.Max von Milland ist einer der bekanntesten Sänger unseres Landes. Schon seit Jahren begeistert der sympathische Musiker sein Publikum nicht nur mit seiner Musik, sondern auch mit umgänglichen Art. Kürzlich hat er in einem Buch seine Lieblingsplätze verraten, an denen er Kraft tankt und sich Inspiration holt.Ersteigern sie einen Tag mit dem beliebten Musiker, wandern sie und neun ihrer Freunde mit ihm zur Rossalm auf Brixens Hausberg, der Plose, genießen sie eine Marende und erleben dabei ein privates Konzert mit Max von Milland.In bisher 13 ausgestrahlten Episoden ermittelt im Bozen Krimi Chiara Schoras als Kommissarin Sonja Schwarz. Die Serie läuft erfolgreich in der ARD. Der Krimi lebt nicht nur von der Haupthandlung selbst, sondern auch davon, dass immer wieder das Privatleben der Hauptdarsteller thematisiert und dargestellt wird.Ersteigern sie einen Setbesuch für 2 Personen. Dabei bekommen sie nicht nur einen Einblick in Tagesablauf an einem Set. Die Merfee Film- und Fernsehproduktions GmbH bietet ihnen die Möglichkeit, in Abstimmung mit Regie und Produktion, zwei Komparsenrollen zu übernehmen und sie bekommen dafür auch eine Komparsengage. Zum Abschluss des Drehtages lädt sie die Hauptdarstellerin Chiara Schoras persönlich zu einem Abendessen ein.Küchenchef Cristian Bertol sammelte im elterlichen Restaurant, dann aber im In- und Ausland Erfahrungen zum Teil bei sehr bekannten Küchenchefs. Er führt heute das exklusive Orsogrigio Dolomiti Suite & Gourmet Ressort und ist Autor mehrerer Kochbücher.Ersteigern Sie einen besonderen Tag mit Chefkoch Cristian mit Unterbringung in seinem Ressort, einer Aktivität freier Wahl wie Schneeschuhwanderung, E-Bike-Tour oder Ausritt auf dem Pferd. Dazu Verkostung der hervorragenden lokalen Produkte im Weintempel, Kochkurs mit Chefkoch Cristian und ein romantisches Abendessen bei Kerzenschein in Ihrem Zimmer.Auch nach 35 Jahren als Spitzenkoch und bekannt aus zahlreichen TV-Shows wie „Die Kochprofis“ oder „Mein Lokal. Dein Lokal.“ weiß Mike Süsser noch immer die Menschen für Genuss und gute Lebensmittel zu begeistern. In Südtirol wurde er besonders bekannt, als das Restaurant Italia&Amore Sieger seiner Sendung wurde.Begleiten Sie den bekannten TV-Koch Süsser auf seiner kulinarischen Reise mit ausgewählten italienischen Produkten bei Italia&Amore. Gastgeber und Hausherr Norbert Kier lädt in sein besonderes Restaurant und gemeinsam blicken Sie Mike Süsser beim Kochen über die Schulter und genießen anschließend gemeinsam das Abendessen mit erlesenen Weinen. Das Angebot gilt für 10 Personen.Der gebürtige Südtiroler, Georg Kofler, ist vor allem durch seine Auftritte als Investor in der bekannten Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ bekannt geworden. Er hat aber auch die deutsche Fernsehwelt hinter den Kulissen geprägt wie kein anderer.Ersteigern sie ein 9-Loch-Golfspiel mit Georg Kofler und seiner Frau. Der Ersteigerer entschiedet, auf welchem Südtiroler Golfplatz das Spiel stattfindet. Anschließend lädt das Ehepaar Kofler den Ersteigerer und seine Begleitung zu einem gemütlichen Essen ein.Der Südtiroler Günther Steiner ist Chef des Formel 1 Teams „Haas“. Ihm ist es gelungen, eines der ganz großen Nachwuchstalente, Mick Schuhmacher, den Sohn des legendären Michael Schuhmacher, zu verpflichten. Ihn und das gesamte Team in Imola, einer der Wiegen der Formel 1, hautnah erleben zu dürfen, ist für Motorsportfreunde ein Traum.Ersteigern sie den Besuch beim Grand Prix in Imola im April 2022. Sie sind Samstag und Sonntag mit dabei, verfolgen das Rennen von den Boxen und dem Motorhome aus so hautnah, wie nur möglich. Zudem treffen sie Mick Schuhmacher und Günther Steiner lädt sie zum Mittagessen ein.

