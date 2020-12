„Südtirol hilft“: Eine Promi-Patenschaft für die Würde des Menschen

Die letzte Versteigerung dreht sich um den VinziMarkt in Bozen, Paten sind die Comedians Lukas Lobis und Thomas Hochkofler.Der VinziMarkt in Bozen ist ein Lebensmittelgeschäft, in dem bedürftige Menschen anstatt mit Geld mit Lebensmittelpunkten einkaufen. Die Punkte werden ihnen nach einem Gespräch und nach genauer Kontrolle ihrer finanziellen Situation zugeteilt.Mehr als 86.500 Lebensmittel haben die 140 registrierten Familien im ersten Jahr des Bestehens des VinziMarktes eingekauft. Insgesamt 447 Familienangehörigen kamen diese Lebensmittel zugute. Fast die Hälfte bestand aus Frischware und wäre ohne den VinziMarkt im Müll gelandet – immerhin mehr als 16 Tonnen.Lukas Lobis und Thomas Hochkofler sind allen als Komiker bekannt. Sie unterhalten und bringen Zuschauer zum Lachen. Dass sie auch ein großes Herz für benachteiligte Menschen besitzen haben sie schon oft bewiesen. Nun haben sie die Patenschaft für den VinziMarkt übernommen und wollen damit auch unterstreichen, dass eine gesunde und ausgewogene Ernährung wichtig ist.

