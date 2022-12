„Südtirol hilft“-Lotterien: 20 Preise sind vergeben – Das sind die Gewinner

Gezogen wurde live im Radio

Die Gewinner

Ludwig Villscheider aus Brixen war der erste Glückpilz, dessen Los aus dee Schale gezogen wurde. Er konnte es gestern früh auf Südtirol 1 und Radio Tirol kaum glauben. Mit seinem „Südtirol hilft“-Los konnte er sich einen Wellnessurlaub für 2 Personen sichern, da er von Glücksfee Josefine Obwexer (erste Gewinnerin der „Südtirol hilft“ Lotterie im vergangenen Jahr) gezogen worden war.Es folgte die Ziehung weiterer Gewinner. Bei Radio Dolomiti wurden zeitgleich auch die ersten Gewinner verständigt, darunter auch Monika Mulser aus Kastelruth.2 Mal 1000 Lose waren in der Vorweihnachtszeit zugunsten von „Südtirol hilft“ verkauft worden, und damit sind 100.000 Euro zugunsten der Hilfsplattform zusammengekommen, mit denen nun bedürftigen Menschen in Südtirol geholfen werden. Gestern früh – am ersten Arbeitstag nach den Feiertagen – warteten alle Losbesitzer gespannt auf die Ziehung der 10 Gewinnerlose pro Lotterie.Gezogen wurde live im Radio: Der Erstgezogene Ludwig Villscheider mit der Losnummer A0374 wurde sofort höchstpersönlich von „Südtirol hilft“- Präsidenten Heiner Feuer angerufen und über seinen Gewinn informiert. Tatsächlich sind es heuer wiederum besondere Gewinne, welche die Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol für die 2 Lotterien zur Verfügung gestellt haben.In Summe 20 Wellnesswochen im Gesamtwert von über 30.000 Euro konnten an die 20 Gewinner vergeben werden, welche diese im eigenen Land in einem Belvita Leading Wellnesshotel ihrer Wahl antreten können.Eine weitere Lotterie zu Gunsten von „Südtirol hilft“ zusammen mit der Spezialbier-Brauerei Forst endet am 6. Jänner: Dort werden im Forster Weihnachtswald die Gewinner von „Solidarität auf 4 Pfoten“ ermittelt.(Losnummer A0374);aus Brixen (Losnummer A0778);aus Innerpflersch (Losnummer A0535);aus Unterinn (Losnummer A0033);aus Atzwang (Losnummer A0086);aus Gsies (Losnummer A0591);aus Barbian (Losnummer A0354);aus Klausen (Losnummer A0465);aus Schlanders (Losnummer A0566);aus Völs (LosnummerA0077).aus Kastelruth (Losnummer B0921);aus Olang (Losnummer B0864);aus Kardaun (Losnummer B0208);aus Bozen (Losnummer B0134);aus Naturns (Losnummer B0971);aus Leifers (Losnummer B0244);aus Luttach (Losnummer B0855);aus Bruneck (Losnummer B0800);aus Bozen (Losnummer B0045);aus Feldthurns (Losnummer B0461).