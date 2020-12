„Südtirol hilft“: Mitbieten und Kindern eine Zukunft schenken

Da vieles in Zeiten von Corona nicht mehr möglich ist, haben sich die Veranstalter der Spendenaktion etwas Neues einfallen lassen:Auch in Südtirol steht die Ausbildung der Kinder in manchen Familien auf der Kippe - aus finanziellen Gründen. Damit alle Kinder und Jugendliche gleiche Ausbildungs- und Berufschancen haben, hat der Bäuerliche Notstandsfonds das Projekt „Zukunft schenken“ ins Leben gerufen.Es begleitet Kinder auf ihrem Ausbildungsweg. Die Kinder danken diese wertvolle Unterstützung mit Motivation, Ehrgeiz und Erfolg. Sie können so hoffnungsvoll in die Zukunft blicken.zählen nicht nur zu den bekanntesten Musikern unseres Landes, sie sind auch Landwirte und vor allem sozial sehr engagiert. Das Schicksal von Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen, war ihnen immer schon ein Anliegen. Besonders gerne haben sie die Patenschaft für dieses Projekt übernommen. Sie wollen damit unterstreichen, wie wichtig eine gute Ausbildung ist.

