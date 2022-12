„Südtirol hilft“ startet mit Promiversteigerungen

„Stellen fest, dass immer mehr Familien nicht mehr über die Runden kommen“

„Betroffene melden sich oft erst, wenn es gar nicht mehr geht“

Wer kann heuer ersteigert werden?

Jason Nussbaumer ist ein vielseitig interessierter Musiker und gleichzeitig seiner Heimat, dem Sarntal, sehr verbunden.

Beat Feuz ist seit 2011 Skirennläufer im Schweizer Team. Seine Disziplinen sind Abfahrt und Super-G.

Der FC Südtirol ist der erfolgreichste Fußballverein der Sportgeschichte Südtirols. In der laufenden Saison spielt er erstmals in der italienischen Serie B, der 2.Profiliga Italiens.

Wie kann man mitmachen?

„Jedes Jahr wird mit Spannung erwartet, was wir wieder anbieten“, freut sich Präsident Heiner Feuer. „Auch wir stellen uns immer wieder die Frage, ob wir auch dieses Jahr wieder tolle Pakete schnüren können, die auch Anklang finden. Ich bin immer wieder aufs Neue begeistert, wie bereitwillig die Promis mitmachen und mit welchem Enthusiasmus sie auch bei der Umsetzung dabei sind“, fügt er hinzu.Es ist aber auch notwendig, Jahr für Jahr die Spendenaktion durchzuführen, um Menschen, die eine schwere Zeit durchmachen, unterstreicht Vizepräsident Leopold Kager. „Früher mussten wir meist einspringen, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert ist, wie ein Unfall, eine Krankheit oder ein Problem in der Familie. Wir müssen aber zusehend feststellen, dass immer mehr Familien, Rentner und Alleinerziehende in Südtirol nicht mehr über die Runden kommen“, erklärt Kager.„Betroffene melden sich oft erst, wenn es gar nicht mehr geht und dann ist schnelle Hilfe gefragt“, betont Feuer. „Die Hilfe, die wir geben können, ist aber nicht nur finanziell, sie ist auch ein Zeichen dafür, dass die Betroffenen nicht alleine sind.“Ersteigert werden können heuer ein Erlebnistag mit dem Sarner Musiker Jason Nussbaumer und seinen Freunden, ein Skitag mit Olympiasieger Beat Feuz samt Unterbringung in einem 5-Sterne-Hotel der Falkensteinergruppe in Montafon.Auch eine kulinarische Tour durch London mit dem Koch der Queen, Stefan Pappert, ist im Angebot sowie zum Abschluss ein Fußballwochenende, bei dem der Ersteigerer mit der Profimannschaft des FC Südtirol zum Auswärtsspiel nach Cagliari reisen kann.Dort können auch online Gebote abgegeben werden. Wer keinen Internetzugang hat oder nicht selbst mitbieten will, der kann sichwenden, wo in ihrem Auftrag mitgesteigert wird.