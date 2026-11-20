Was 2006 als gemeinsame Initiative von Caritas, Bäuerlichem Notstandsfonds, Südtiroler Krebshilfe, Südtirol 1, Radio Tirol und dem Medienhaus Athesia begann, hat sich zu einer der wichtigsten Solidaritätsaktionen des Landes entwickelt. Heute vereint „Südtirol hilft“ mehr als ein Dutzend Hilfsorganisationen mit einem gemeinsamen Ziel: Menschen in Südtirol in schwierigen Lebenslagen rasch und unkompliziert zu unterstützen.<h3>\r\n„Zahlen zeigen eindrucksvoll, wie stark der Zusammenhalt in Südtirol ist“<\/h3>„,Südtirol hilft„ steht seit über 20 Jahren für gelebte Solidarität. Hinter jeder Unterstützung steht ein Mensch, dessen Leben durch einen Schicksalsschlag aus der Bahn geraten ist. Dank der großen Hilfsbereitschaft der Südtirolerinnen und Südtiroler können wir diesen Menschen Hoffnung und konkrete Hilfe geben“, sagte Vereinspräsident Heiner Feuer bei der Vorstellung der diesjährigen Ausgabe. <BR \/><BR \/>Die Unterstützung der Bevölkerung ist nach wie vor groß. Allein im vergangenen Jahr konnten dank zahlreicher Spenden, Aktionen und Initiativen rund 1,4 Millionen Euro gesammelt werden. Dadurch erhielten 1.344 Menschen und Familien in Südtirol rasche und konkrete Unterstützung.<BR \/><BR \/>„Diese Zahlen zeigen eindrucksvoll, wie stark der Zusammenhalt in Südtirol ist. Hinter jeder Unterstützung steht eine persönliche Geschichte, und hinter jeder Spende ein Zeichen der Solidarität“, betont Landeshauptmann Arno Kompatscher, der die Aktion auch heuer wieder als Schirmherr begleitet.<h3>\r\n„Oft zählt jede Woche, manchmal sogar jeder Tag“<\/h3>Die Gründe für eine Notlage sind vielfältig: Krankheit, Behinderung, ein Todesfall, finanzielle Schwierigkeiten oder andere unvorhersehbare Ereignisse können Menschen in kurzer Zeit in eine existenzielle Krise stürzen.<BR \/><BR \/>„Oft zählt jede Woche, manchmal sogar jeder Tag. Deshalb ist es wichtig, schnell und unbürokratisch helfen zu können“, erklärt Heiner Feuer. Die Hilfsanträge werden sorgfältig geprüft, die Unterstützung erfolgt gezielt und bedarfsgerecht.<BR \/><BR \/>„Hinter jedem Antrag steht ein Mensch mit seiner Geschichte. Oft geht es nicht nur um finanzielle Unterstützung, sondern auch darum, jemanden in einer schwierigen Situation nicht allein zu lassen“, betonen Caritas-Direktorin Beatrix Mairhofer, Marcus Unterkircher von der Südtiroler Krebshilfe, Leopold Kager vom Bäuerlichen Notstandsfonds und Heiner Schweigkofler, der den Kontakt zu den weiteren Partnerorganisationen koordiniert.<h3>\r\n„Zeigen, dass in Südtirol niemand mit seinen Sorgen allein gelassen wird“<\/h3>Getragen wird „Südtirol hilft“ von einer beeindruckenden Gemeinschaft. Unternehmen, Vereine, Schulen, Gemeinden und Privatpersonen organisieren Jahr für Jahr kreative Spendenaktionen, verzichten auf Geschenke oder sammeln bei Veranstaltungen für den guten Zweck.<BR \/><BR \/>„Die größte Stärke von Südtirol hilft sind die vielen Menschen, die sich beteiligen. Jede einzelne Spende ist ein Zeichen der Verbundenheit mit Menschen, die in Not geraten sind“, sagt Horst Pichler, der heuer den traditionellen Spendenmarathon am 23. Dezember begleitet. „Gemeinsam zeigen wir, dass in Südtirol niemand mit seinen Sorgen allein gelassen wird.“<BR \/><BR \/>Damit auch heuer wieder möglichst viele Menschen mitmachen, haben sich die Veranstalter zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen einfallen lassen:<BR \/><h3>\r\nDie Lotterien<\/h3>Ein besonderer Höhepunkt in der Vorweihnachtszeit ist jedes Jahr die traditionelle Lotterie von „Südtirol hilft“. Heuer gibt es gleich zwei Lotterien, die von unterschiedlichen Medienpartnern organisiert und unterstützt werden: Die „Südtirol hilft-Lotterie“ wird von Südtirol 1, Radio Tirol und der Tageszeitung Dolomiten getragen. Die Tageszeitung Alto Adige und Radio Dolomiti haben hingegen auch in diesem Jahr wieder die „Lotteria natalizia“ ins Leben gerufen.<BR \/><BR \/>Bei beiden Lotterien gibt es jeweils 10 Wohlfühl-Wochenenden in einem der 30 Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol zu gewinnen, die von der Hotelgruppe Belvita zur Verfügung gestellt werden. Pro Lotterie werden 1.000 Lose zum Preis von jeweils 50 Euro aufgelegt. Damit stehen die Gewinnchancen besonders gut. Der größte Gewinn geht jedoch an jene Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind: Ihnen kommen die Einnahmen aus beiden Lotterien zugute.<BR \/><BR \/>Erhältlich sind die Lose ab Montag, 30. November, in allen Athesia-Buchhandlungen. Die Ziehungen finden nach den Weihnachtsfeiertagen statt: am 28. Dezember on-air auf Südtirol 1 und Radio Tirol sowie auf Radio Dolomiti. Damit eignen sich die Lose auch hervorragend als Weihnachtsgeschenk – mit der zusätzlichen Chance auf einen schönen Gewinn und der Gewissheit, gleichzeitig Gutes zu tun.<h3>\r\nDer „Südtirol hilft“ Benefizwein<\/h3>LUMINA – Zwei Weine. Zwei Hände. Ein gemeinsames Zeichen der Solidarität.<BR \/><BR \/>Genuss und soziales Engagement vereint: Mit den LUMINA-Benefizweinen setzt „Südtirol hilft“ wieder gemeinsam mit seinen Partnern jedes Jahr ein Zeichen der Solidarität. In diesem Jahr stehen gleich zwei Weine im Mittelpunkt: Die Kellerei Kurtatsch stellt mit dem LUMINA Cuvée Weiß 2024 und dem LUMINA Merlot Riserva 2021 erstmals zwei Benefizweine für den guten Zweck. <BR \/><BR \/>Die Etiketten wurden im Rahmen einer Publikumsabstimmung ausgewählt und zeigen zwei Hände als Symbol für Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung.<BR \/><BR \/>Mit LUMINA wird auch heuer wieder für den guten Zweck angestoßen. Der Reinerlös kommt „Südtirol hilft“ zugute und unterstützt damit Familien und Menschen in Not. So wird aus einem besonderen Weingenuss gleichzeitig ein wertvoller Beitrag für Menschen in schwierigen Lebenssituationen.<BR \/><BR \/>Ob als Geschenk oder für den eigenen Genuss: mit LUMINA lässt sich Freude schenken und gleichzeitig Gutes tun. Die Weine sind im Handel erhältlich.<h3>\r\nDie Promiversteigerungen<\/h3>Auch heuer stellen sich wieder Prominente in den Dienst der guten Sache. Dabei bieten sie etwas ganz Besonders an, das es so nicht zu kaufen gibt:<BR \/><BR \/>So kann ein <b>exklusiver Genuss und eine ausführliche Gesundheitsvorsorgeleistung mit Dr. Christian Thuile<\/b> ersteigert werden: Er begleitet fünf Personen zu einem umfassenden Check-up und anschließend zu einem eigens kreierten Menü im Sternerestaurant Kuppelrain in Kastelbell. <BR \/><BR \/>Der <b>bekannte DJ Toby Romeo lädt zu einem CLØUD7-Event in Österreich<\/b> ein, wo der Auftritt des international erfolgreichen DJs aus seiner Perspektive von der Bühne miterlebt werden kann. <BR \/><BR \/><b>Star-Autor Sebastian Fitzek verewigt einen Ersteigerer<\/b> in einem seiner nächsten Thriller – mit Namen, Aussehen und persönlichen Details! Der Ersteigerer darf sogar Wünsche für seine Rolle äußern: Möchte er lieber dem Täter auf der Spur sein oder selbst das nächste Opfer werden? <BR \/><BR \/>Als <b>sportliches Highlight winkt die HC Pustertal-VIP-Lounge<\/b> mit Übernachtung und meet&greet mit den Spielern bei einem Heimspiel.<BR \/><BR \/>Für Südtirol Hilft vereinen sich gleich zwei Südtiroler Institutionen: Im historischen Ambiente von Schloss Freudenstein empfangen Altlandeshauptmann Luis Durnwalder, anlässlich seines 85. Geburtstags, und Sternekoch Herbert Hintner (Zur Rose, Eppan) 15 Gäste zu einem ganz besonderen Highlight! <BR \/><BR \/>Während Herbert Hintner mit seiner preisgekrönten Küche für kulinarische Höhepunkte sorgt, erzählt Luis Durnwalder heitere und tiefblickende Anekdoten aus seiner langen Amtszeit, welche garantiert in keinem Protokoll oder Geschichtsbuch zu finden sind. Den krönenden Ausklang bildet ein ein geselliges Watt-Turnier mit beiden Gastgebern.<BR \/><BR \/>Wieder ermöglicht der FC Südtirol ein ganz exklusives Fußball-Erlebnis für 6 Personen: Die Höchstbietenden fliegen gemeinsam mit der Südtiroler Profimannschaft nach Catanzaro, übernachten im Spielerhotel und nach einem exquisiten Fischessen am Abend zuvor erleben sie das Auswärtsspiel gegen US Catanzaro live mit. Begleitet werden sie dabei vom langjährigen Kapitän Hannes Fink, der sie persönlich betreut. Als besonderes Andenken erhält jede Person ein Original-Trikot ihres Lieblingsspielers, das persönlich signiert wird.<h3>\r\nZusammenarbeit mit Alperia<\/h3>Die Zusammenarbeit mit der Südtiroler Energiegesellschaft Alperia wird verlängert. Sie unterstützt die Aktion „Südtirol hilft“ in jenen Fällen, in denen Familien Schwierigkeiten haben, ihre Stromrechnungen zu begleichen. Wird die Bedürftigkeit festgestellt, kann dank dieser Zusammenarbeit vielen Betroffenen eine schwierige Situation erspart bleiben. Gerät jemand nämlich mit den Zahlungen in Rückstand, ist Alperia verpflichtet, die Energielieferung einzustellen. Dies könnte zu erheblichen Problemen führen. Durch die Zusammenarbeit besteht jedoch die Möglichkeit, solche Situationen direkt und deutlich schneller zu klären. <h3>\r\nKaffee, der verbindet: Mit Alps Coffee und „Südtirol hilft“ Gutes tun<\/h3>Seit 1890 steht Alps Coffee für Südtiroler Kaffeetradition und die Leidenschaft für besten Kaffee. <BR \/><BR \/>Alps Coffee unterstützt bereits seit vielen Jahren „Südtirol hilft“. In diesem Jahr engagiert sich die Kaffeerösterei mit einer limitierten Auflage eines „Südtirol hilft“-Kaffees. Erhältlich ist der Kaffee in einer 250-g-Dose, als ganze Bohne oder gemahlen, jeweils in einer kräftigeren Röstung. Der Kaffee stammt aus Honduras und ist im Rahmen der Initiative „Soy Mujer“ entstanden. <BR \/><BR \/>Das Projekt stärkt die Position der Kaffeebäuerinnen im Ursprungsland, macht ihre Arbeit sichtbar und eröffnet ihnen und ihren Familien neue Perspektiven. Gleichzeitig kommt jede verkaufte Dose der Hilfsorganisation „Südtirol hilft“ zugute und unterstützt damit Menschen in Not. So verbindet der Kaffee zwei Regionen mit einem gemeinsamen Gedanken: gemeinsam helfen. Die Kaffeedosen sind exklusiv bei Athesia erhältlich oder im Online-Shop von AlpsCoffee. Mehr Informationen zum Kaffee von „Südtirol hilft“ und zur Initiative „Soy Mujer“ in Honduras finden Sie unter alps-coffee.it\/suedtirolhilft.<h3>\r\nLebkuchen und Lebkuchenhäuser für den guten Zweck<\/h3>Manche Häuser werden Stein für Stein gebaut. Andere entstehen aus Kreativität, Handwerkskunst und dem Wunsch, gemeinsam Gutes zu bewirken. Denn Weihnachten beginnt dort, wo Menschen beschließen, gemeinsam etwas für die Nächstenliebe zu tun. Der Gedanke dabei ist immer derselbe: ein solides Fundament, auf dem Wertvolles aufgebaut werden kann. <BR \/><BR \/>In diesem Sinne hat die Spezialbier-Brauerei FORST drei exklusive Lebkuchenhäuser versteigert zugunsten von „Südtirol hilft“. Jedes Knusperhaus ist ein kunstvoll gefertigtes Unikat aus echtem Lebkuchenteig. Die schönen Schaustücke sind für den Innenbereich bestimmt, werden von in aufwendiger Handarbeit gefertigt. Außerdem sammelt die Spezialbier-Brauerei FORST auch im Laufe des Jahres Geld beim Verkauf von Lebkuchenherzen.<h3>\r\nDer große Spendenmarathon<\/h3>Den Höhepunkt der heurigen Aktion von „Südtirol hilft“ bildet der große Spendenmarathon am 23. Dezember. Dabei stellen die Sender „Südtirol 1“ und „Radio Tirol“ das gesamte Programm in den Dienst der guten Sache. Über 15 Stunden lang wird über Notfälle, in denen Hilfe dringend benötigt wird, Aktionen und engagierte Menschen berichtet. Prominente setzen sich wieder ans Telefon und nehmen gerne Spendenzusagen entgegen. Natürlich wird den ganzen Tag über zum Spenden aufgerufen, ein Appell für Hilfsbereitschaft und Solidarität. <h3>\r\nBegleitende Aktionen und Partner<\/h3>„Südtirol hilft“ bekommt jedes Jahr tatkräftige Unterstützung von außen. Zahlreiche Unternehmen, Verbände, Vereine und Einzelpersonen haben sich auch dieses Jahr wieder tolle Initiativen einfallen lassen oder bewährte neu aufgelegt, um die Aktion zu unterstützen. <BR \/><BR \/>Unter dem Motto „Türchen öffnen für den guten Zweck“ haben die Serviceclubs Lions, Rotary, Rotaract, Kiwanis, Zonta, Soroptimist und der Wirtschaftsclub SKAL Südtirol wieder den Adventskalender herausgebracht, bei dem schöne Preise winken. <BR \/><BR \/>Der Gartenmarkt der Landwirtschaftlichen Hauptgenossenschaft Südtirol ist auch dieses Jahr mit seiner Christbaum-Aktion mit von der Partie. 50 Cent jedes bei den Gartenmärkten verkauften Christbaumes kommen dem guten Zweck zu.<BR \/><BR \/>Hinzu kommen unzählige Vereine, Kindergruppen und Private im ganzen Land, die durch kleine und große Aktionen dazu beitragen, dass vielen Notleidenden in Südtirol tatkräftig geholfen werden kann. Sie beweisen, dass gemeinsam Großes bewirkt werden kann. <BR \/><BR \/>Ein wichtiger Partner von „Südtirol hilft“ ist das Unternehmen Konverto, das von Beginn an alle technischen Abwicklungen der Versteigerungen im Internet, die Datenerfassung für den Spendenmarathon sowie die Pflege der Homepage für „Südtirol hilft“ ehrenamtlich übernimmt. Die kostenfreie Nummer wird hingegen von Brennercom zur Verfügung gestellt. <BR \/><BR \/>Wie immer kommen die eingehenden Spenden zu 100 Prozent Bedürftigen in Südtirol zugute. Im Verein und darüber hinaus arbeiten mehr als 100 Personen ehrenamtlich mit. Die anfallenden Verwaltungskosten werden von Sponsoren wie Stiftung Südtiroler Sparkasse, Raika Bozen, der Werbeagentur ACC und anderen abgedeckt.