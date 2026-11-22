<b>Von Miriam Roschatt<\/b><BR \/><BR \/>Tezenis, das italienische Label für Unterwäsche, Nachtwäsche und bequeme Kleidung für zu Hause, ist längst über die Grenzen Italiens hinaus bekannt. <BR \/><BR \/>Für die aktuelle Herbst-Winter-Kampagne hat das Riesenunternehmen, das zur italienischen Calzedonia-Gruppe gehört, nun ein neues – für Südtiroler absolut nicht unbekanntes Gesicht gefunden: Model Laura Margesin.<h3>\r\nHunderte Bewerbungen<\/h3>Wie das erfolgreiche Marlinger Model dazu gekommen ist? Laura erzählt: „Während eines Heimatbesuchs in diesem Sommer bekam ich einen Anruf von meiner Agentur in Mailand. Tezenis war auf der Suche nach einem neuen Gesicht für die Herbst-Winter-Kampagne. Mein Agent erzählte mir, dass sie bereits ein Model im Auge hätten, er mich aber trotzdem gerne noch vorschlagen würde.“ <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1387212_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Daraufhin sollte Margesin, die in Los Angeles lebt, ein Castingvideo zu einem vorgegebenen Lied aufnehmen: „Dabei wollten sie sehen, wie ich mich bewege und mit der Kamera interagiere.“ Obwohl der schönen 26-Jährigen bewusst war, dass bei solchen Castings oft Hunderte von Models ihre Videos einschicken und die Chancen entsprechend gering sind, packte sie die Gelegenheit beim Schopf – kurzerhand verwandelte sie das heimische Wohnzimmer in Marling in ein kleines Fotostudio. „Ventilator für den passenden Windeffekt inklusive“, erzählt sie lachend.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1387215_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Und der Einsatz zahlte sich aus: Wenige Tage später folgte die Zusage. Für Laura ging es nach Mailand, wo sie an zwei Tagen gemeinsam mit zwei weiteren Models aus Deutschland und Israel vor der Kamera stand. Ende Oktober erreichten die fesche Südtirolerin schließlich die ersten Nachrichten ihrer Instagram-Follower aus Paris: „Bist du das, die man überall in der Innenstadt sieht?“ Die Kampagne war gestartet. Mittlerweile ist sie weltweit auf Plakaten, öffentlichen Verkehrsmitteln, in den Tezenis-Geschäften, auf Social Media sowie in Fernseh-Werbespots zu sehen.