Heute zeigen wir 2 Orte aus Bozen. <h3>\r\nTalferbrücke mit Straßenbahn<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1315605_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im oberen Bild sehen Sie eine Aufnahme aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts: Die Bozner Straßenbahn ist am westlichen Ende der Talferbrücke abgebogen und fährt Richtung Gries.<BR \/><BR \/>Im unteren Bild: eine Aufnahme aus der heutigen Zeit, annähernd von derselben Stelle aus gemacht. Das Stadtbild hat sich bekanntermaßen drastisch geändert; im Zuge der faschistischen Bauprojekte ab den 1920er-Jahren entstanden unter anderem das Siegesdenkmal, die Freiheitsstraße und zahllose weitere Gebäude. Statt der Straßenbahn verkehren heute Busse, auch die aus dem Überetsch (zur Zeit des oberen Bildes verkehrte selbstverständlich noch die Überetscher Bahn auf einer anderen Streckenführung als die Straßenbahn).<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1315608_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Wir haben in der Redaktion lange recherchiert und diskutiert, wo das alte Bild denn aufgenommen worden sein könnte, bis wir schließlich auf einer alten Aufnahme der Talferbrücke den markanten, dreiteiligen Torbogen entdeckt haben.<h3>\r\nMesse Bozen<\/h3>Die moderne Messe Bozen („Fiera di Bolzano \/ Bozner Messe“) wurde 1948 offiziell gegründet und veranstaltete ihre erste Messe im September 1948. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1315611_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Das Bild oben zeigt den Eingangsbereich der Messe Bozen im Jahr 1954 am damaligen Standort in der Romstraße, der bis 1998 genutzt wurde. Mit dem Umzug 1998 entstand das heutige Messegelände in Bozen Süd. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1315614_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In den letzten Jahren wurde dieses konsequent modernisiert und weiterentwickelt, unter anderem mit dem neuen FieraMesse H1 Eventspace.