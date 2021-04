Südtiroler Sporthilfe: Podini bleibt Präsident

Am Montag hat der neu gewählte Vorstand der Südtiroler Sporthilfe in seiner konstituierenden Sitzung die bereits bestehende Führungsspitze bestätigt. So werden auch die nächsten 4 Jahre Giovanni Podini als Präsident und Jochen Schenk als Vizepräsident das motivierte Team der Sporthilfe anführen.