Südtiroler Thai-Box-Weltmeisterin: „An sich und seine Ziele glauben“

Positiv und an die eigene Zukunft denken, um sich Lebensträume zu erfüllen und bereit sein, dafür einiges in Kauf zu nehmen: Das ist die Philosophie von Lena Nocker, einer 25 Jahre jungen Niederdorferin, die nach Thailand zog um dort Thai-Box-Weltmeisterin zu werden und wahrscheinlich nach Südtirol zurück kommt, um ihre Lebenserfahrung an andere Menschen weiter zu geben. + von Martin Tinkhauser