Ausgetragen wird die 3. Südtiroler Witzemeisterschaft im Sarntal. Wo sonst, ist doch der Witz Teil der Sarner DNA. Gesucht werden Witzeerzähler aus ganz Südtirol, die ihre besten Witze auspacken und das Publikum begeistern.<BR \/><BR \/>So geht die Südtiroler Witzemeisterschaft am 23. Oktober im Sarntal in die dritte Runde – nach zwei erfolgreichen Auflagen in einem bis auf den letzten Platz gefüllten Saal, einem begeisterten Publikum und mutigen Witzeerzählerinnen und Witzeerzählern, die mit ihren Pointen für Lacher am laufenden Band sorgten. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1369884_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Südtiroler Witzekönig 2022 war Luis Hofer aus dem Passeiertal, Witzekönigin 2024 Anastasia Ebner aus Aldein. Als Witzeerzähler bewiesen hat sich auch die Politik: Rosmarie Pamer und Arnold Schuler holten sich einen Stockerlplatz. <BR \/><BR \/>Durch den Abend führen auch heuer Thomas Hochkofler und Michi Moser – spritzig und witzig. Im Mittelpunkt stehen jedoch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Vor einer fünfköpfigen Jury packen sie ihre besten Witze aus und kämpfen um den begehrten Titel und die Trophäe. Zudem gibt es schöne Preise zu gewinnen. Per Online-Voting entscheidet auch das Publikum im Saal mit. <BR \/><BR \/>Jetzt liegt es an dir: Du erzählst gerne Witze? Du bringst Familie, Freunde oder Kollegen regelmäßig zum Lachen? Dann stelle dein Talent unter Beweis und mach mit! <BR \/><BR \/>Egal, ob alter Witzeprofi oder spontanes Naturtalent: Gesucht werden Menschen mit Humor, Mut und einer guten Pointe. Wer Leute zum Lachen bringt, hat in jedem Fall schon gewonnen. <BR \/><BR \/><b>Anmeldung als Witzeerzähler bis 18. Oktober:<\/b><b>E-Mail<\/b> an <a href="mailto:rohrerhaus.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">info@rohrerhaus.it<\/a> oder per <b>WhatsApp-Nachricht<\/b> an 379 117 2691.