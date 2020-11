Südtirols Digitaler Christkindlmarkt – Ein Hauch von „Last Christmas“

Gemütlich von Stand zu Stand ziehen, sich die Ware anschauen und vielleicht genau das richtige Weihnachtsgeschenk finden – das alles ist auch in diesem Jahr möglich!Bis 6. Jänner ist es möglich, mit einem einfachen Klick auf die verschiedenen Weihnachtshütten die Waren der Verkäufer – in deren Onlineshops – zu begutachten und so bequem von zu Hause aus zu shoppen, was das Zeug hält, ohne anschließend schwere Einkaufstüten durch die kalte Nacht schleppen zu müssen.Für das komplette Christkindlmarkt-Erlebnis zu Hause empfehlen wir übrigens einen heißen Glühwein, „Wham!“ und einen Sitzplatz am offenen Fenster – und schon fühlt es sich an wie „Last Christmas“.Viel Spaß und guten Einkauf – auf Südtirols digitalem Christkindlmarkt.

stol