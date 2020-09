Südtirols erste Digitale Fashion Show

In einer Welt, die von unglaublicher Schnelligkeit geprägt ist, bleibt auch die Mode nicht unberührt vom Puls der Zeit. Trends kommen und gehen und entwickeln sich ständig weiter. Als Teil dieser neuen Ära, in der Online und Offline miteinander verschmelzen, zeigt MAXIMILIAN „The digital way of celebrating fashion“.Im Rahmen der Digitalen Fashion Show wurden auf ganz neue Art und Weise die aktuellsten Trends aus der Herbst und Winter 2020 Kollektion gezeigt.Mit der „See now – Buy now – Funktion“ können die gezeigten Outfits auch direkt online gekauft werden.Sämtliche Looks sind auch in allen MAXIMILIAN Filialen in Südtirol erhältlich.

