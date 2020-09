4 Stunden hatten die Finalistinnen Zeit, um ihre Kreationen anhand der Grundrezepte aus dem Buch „Kunstvolles Backen“ von Sieglinde Pircher zuzubereiten und perfekt zu präsentieren. Dabei konnten die 3 Kandidatinnen im Gustelier – Atelier für Geschmackserfahrung in Bozen ihr Talent unter Beweis stellen.Eine fachkundige Jury, bestehend aus Sieglinde Pircher, Konditormeisterin des Backatelier 100 Grad, Helene Kerschbaumer, Konditormeisterin und Fachschullehrerin an der Landesberufsschule „Emma Hellenstainer“, Nathalie Trafoier, Chocolatière und Patissière im Restaurant Kuppelrain in Kastelbell, und Notburga von Lutz, Bereichsleiterin des Gustelier - Atelier für Geschmackserfahrung, konnte bei jedem Handgriff den Hobbybäckerinnen genau auf die Finger schauen und sorgte dafür, dass auch wirklich die beste Torte ausgewählt wurde. Bewertet wurden die Werkstücke der Finalistinnen nach zahlreichen Kriterien wie Arbeitsweise, Geschmack, Aussehen und Kreativität.Bei so viel Talent stand die Jury vor keiner leichten Aufgabe. Elisabeth Stauder konnte sich nicht nur den Titel „Südtirols kreativste Hobby-Tortenbäckerin“ sichern, sondern erhielt zudem einen Gutschein im Wert von 180 Euro im Backatelier 100 Grad oder im Gustelier - Atelier für Geschmackserfahrung sowie eine Schachtel, gefüllt mit feinsten Pralinen, gefertigt von Chocolatière Nathalie Trafoier.Auch die anderen 2 Finalistinnen gingen nicht leer aus. Die Zweit- und Drittplatzierten, Bettina Faoro und Sophie Eckl, erhielten jeweils einen Gutschein im Wert von 75 Euro für einen Koch- bzw. Backkurs im Backatelier 100 Grad oder im Gustelier - Atelier für Geschmackserfahrung sowie jeweils eine Schachtel, gefüllt mit Pralinen.Auch im nächsten Jahr macht sich das Gustelier - Atelier für Geschmackserfahrung gemeinsam mit dem Backatelier 100 Grad wieder auf die Suche nach den talentiertesten Südtiroler Hobby-Tortenbäckern.Alle wichtigen Infos zum Ablauf und zur Anmeldung erfahren Sie im ersten Quartal 2021.

stol