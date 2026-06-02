<b>von Alexandra Geyr<\/b><BR \/><BR \/>Der 28-Jährige wurde mit Spina bifida (offener Rücken) geboren – einer angeborenen Neuralrohrfehlbildung, bei der sich Wirbelsäule und Rückenmark zwischen dem 22. und 28. Schwangerschaftstag nicht vollständig schließen. Auch Nils’ Alltag war davon geprägt: Im Kindergarten sowie in der Volks- und Mittelschule trug er Schienen bis zur Hüfte und ging mit Krücken. Später nutzte er Beinschienen bis zum Knie sowie zeitweise einen Rollstuhl. Mit der Zeit stellte er jedoch fest, dass er im Rollstuhl deutlich flexibler und schneller war – seither ist dieser sein hauptsächliches Fortbewegungsmittel. Therapien gehören bis heute zu seinem Alltag, wenn auch nicht mehr so intensiv wie früher.<BR \/><BR \/>Sledge Hockey (Schlittenhockey) wurde vor rund 30 Jahren in Schweden erstmals gespielt und ist eine dem Eishockey ähnliche Behindertensportart. Seit 1994 ist es paralympische Disziplin und verlangt von den Spielern Höchstleistungen ab. 2002 wurde die Sektion Sledge Hockey in Südtirol gegründet, und bereits ein Jahr später nahmen die „South Tyrol Eagles“ erstmals an den Staatsmeisterschaften teil.<BR \/><BR \/>Bis 2021 gewannen sie insgesamt 13 Meistertitel, sind damit Rekordmeister und stellen einen Großteil der italienischen Nationalmannschaft. Die Paralympics gelten als das wichtigste sportliche Großereignis für Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung. Die Regeln entsprechen weitgehend jenen des klassischen Eishockeys – mit dem Unterschied, dass aus Sicherheitsgründen stets mit Vollvisier gespielt wird.<BR \/><BR \/>Wir haben uns mit Nils Larch über seine Erfahrungen bei den Paralympics sowie über seine Zukunftspläne unterhalten.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Was waren für dich die schönsten Winterspiele?<\/b><BR \/>Nils Larch: „Alle Spiele waren für mich etwas Besonderes, aber meine erste Teilnahme 2014 war ganz besonders – ich war noch keine 17 Jahre alt. Und heuer natürlich, weil es quasi daheim war. Peking war extrem wegen Corona: Zuerst waren wir in Quarantäne, mussten uns jeden Tag zweimal testen lassen und spielten vor leeren Rängen. Dieses Mal hingegen, waren sowohl das Eröffnungs- als auch das Finalspiel komplett ausverkauft, mit rund 12.000 Zuschauern im Stadion, und auch bei den anderen Spielen waren es immer mindestens 7.000 – das war schon etwas ganz Besonderes.“<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1317174_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Besonders gefreut hat ihn die Unterstützung aus der Heimat: „Eine riesige Freude war es, als 20 Arbeitskollegen und zehn Freunde aus Sterzing zu einem Spiel gekommen sind und für Stimmung gesorgt haben. Auch meine Eltern waren bei jedem Spiel dabei, und mein Bruder mit seiner Familie hat mich ebenfalls angefeuert – das war bei den vorherigen Spielen nicht möglich.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1317177_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein kleiner Wermutstropfen blieb dennoch: „Schade war, dass die Wettkämpfe über ganz Norditalien verteilt waren. So waren wir meist unter uns Hockeyspielern und Short-Trackern – abgesehen von den Zuschauern war es fast wie bei einer Weltmeisterschaft.“<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1317180_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Konntet ihr euer Ziel erreichen?<\/b><BR \/>Nils Larch: „Leider nein. Nach dem vierten Platz hatten wir uns diesmal eine Medaille vorgenommen. Allerdings waren wir in einer sehr starken Gruppe mit den USA, China und Deutschland. Die USA sind derzeit die Nummer eins der Welt, und große Turniere werden meist zwischen den USA und Kanada entschieden. China wurde eigens für die Spiele in Peking aufgebaut und zählt seither – gemeinsam mit Tschechien – zu den Mitfavoriten. Diese Teams sind Vollprofis, verfügen über große Budgets und können aus Hunderten von Spielern auswählen.“<BR \/><BR \/>Die Unterschiede sind deutlich spürbar: „Die US-Mannschaft besteht größtenteils aus Kriegsveteranen – beeindruckende Athleten mit enormer Disziplin. Teams wie die Slowakei, Deutschland und wir Italiener hingegen sind Amateure und arbeiten nebenbei, um uns den Sport leisten zu können. Wir hätten unseren 4. Platz vom letzten von Peking sehr gerne verbessert, aber es sollte der 5. Platz werden von acht Teams.“<BR \/><BR \/><b>Werdet ihr nicht stärker unterstützt?<\/b><BR \/>Nils Larch: „Leider nicht in dem Ausmaß, wie es nötig wäre. Wir bekommen einmalig einen Schlitten und einen Satz Schläger, den Rest müssen wir selbst finanzieren. Nur vor Großereignissen wird das Budget etwas erhöht. Trotzdem hatten wir vor den Spielen die Möglichkeit, einmal in den USA und Kanada zu spielen – das war ein unglaubliches Erlebnis.“<BR \/>Neben den sportlichen Herausforderungen hebt Nils vor allem den Teamgeist hervor. Der Wettbewerb auf höchstem Niveau motiviere ihn und seine Mitspieler, täglich an ihre Grenzen zu gehen.<BR \/><BR \/><b>Wie bist du zum Sledge Hockey gekommen?<\/b><BR \/>Nils Larch: Schon als Kind war ich oft in der Eishalle in Sterzing, da mein Vater und mein Bruder Hockey spielten. Vor etwa 17 Jahren sah ich dort erstmals Jungs im Rollstuhl und entdeckte auch einen Schlitten.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1317183_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ich wurde neugierig, schaute beim Training zu und wurde gefragt, ob ich es selbst ausprobieren möchte – das habe ich noch am selben Abend getan. Seit 2009 bin ich bei den South Tyrol Eagles.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1317186_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Wie steht es um den Sport in Italien?<\/b><BR \/>Nils Larch: Leider nicht gut. Uns gehen die Spieler aus, und Nachwuchs zu finden ist schwierig. Die Teams aus Turin und Varese wurden bereits zusammengelegt, und inzwischen gibt es nur noch zwei Mannschaften. Teilweise müssen wir sogar eigene Spieler an den Gegner ausleihen, damit überhaupt gespielt werden kann. Einige Spieler hören zudem auf, weil sie bereits auf die 50 zugehen. Umso wichtiger sei es, den Sport bekannter zu machen. Wir versuchen, Aufmerksamkeit zu schaffen – etwa bei Spielen der Ice Hockey League in Bozen, wo wir in den Pausen auf dem Eis waren und Werbung für unseren Sport gemacht haben“. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1317189_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Wo siehst Du Dich in fünf Jahren?<\/b><BR \/>Nils Larch: „In fünf Jahren sehe ich mich vor allem gesund, mit dem klaren Ziel, bei den nächsten Paralympics erneut an den Start zu gehen. Gleichzeitig möchte ich mein Leben weiterhin selbstständig gestalten, meiner Arbeit als Buchhalter bei der Firma Bayernland mit Freude nachgehen – und bei allem Ehrgeiz das Leben auch ein Stück weit genießen. Aufgeben kommt für mich ohnehin nicht in Frage.“