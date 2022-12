Südtirols Schüler: Englisch hui, Mathe pfui – Das Deutsch wird schlechter

Deutsch: Ergebnisse in den dritten Mittelschulklassen leicht rückläufig

Italienisch als Zweitsprache: Familiensprache relevant

Die Evaluationsstelle für das deutsche Bildungssystem hat erste Daten aus dem Landesbericht zu den Lernstands-Erhebungen 2022 vorgelegt. Bei diesen Erhebungen wurden im Frühjahr 2022 alle Schüler bestimmter Jahrgänge in den Grund-, Mittel- und Oberschulen in den Fächern Italienisch als Zweitsprache, Englisch, Deutsch und Mathematik getestet.„Die Ergebnisse der Südtiroler Schülerinnen und Schüler in Englisch waren auch in diesem Jahr überdurchschnittlich, in Mathematik liegen sie in der Unterstufe im Bereich der gesamtstaatlichen Mittelwerte, steigern sich in der Oberstufe aber beträchtlich“, fasst der Leiter der Evaluationsstelle, Martin Holzner, die Ergebnisse zusammen.Ausbaufähig seien die Ergebnisse sowohl in der Unterrichtssprache Deutsch als auch in der zweiten Landessprache Italienisch. In Deutsch seien die Ergebnisse sogar leicht rückläufig, heißt es in der Studie.„Die Ergebnisse der Lernstands-Erhebungen spiegeln die Vielfalt unserer Schulen wider, zeigen aber auch die Qualität des Unterrichts auf“, sagt Bildungslandesrat Philipp Achammer. Er verweist darauf, dass die Schule in Südtirol künftig zur Entlastung der Schüler einen etwas anderen Weg einschlagen werde.„Die Invalsi-Tests in den Abschlussklassen der Mittelschule und der Oberstufe werden weiterhin jährlich durchgeführt, da sie Voraussetzung für die Zulassung zur staatlichen Abschlussprüfung sind. Was die Erhebungen in allen anderen Jahrgangsstufen angeht, hat die Landesregierung beschlossen, diese in einem zweijährigen Rhythmus durchzuführen.“Im Fachbereich Deutsch fanden heuer 2 Lernstands-Erhebungen statt: In den ersten und in den dritten Klassen der Mittelschule. Die Erhebung in den ersten Mittelschulklassen umfasst die Bereiche Leseverständnis, Hörverständnis und Sprachgebrauch. Die Ergebnisse zeigen eine mittlere Lösungshäufigkeit von 50 bis 55 Prozent. Mit 62,73 Prozent steigt die Lösungshäufigkeit für die Schüler in den Mittelschul-Abschlussklassen. Allerdings bleiben 29 Prozent unter Kompetenzstufe 2 und erreichen die Mindestanforderungen in diesem Fach nicht. Gegenüber dem Vergleichsjahr 2020/21 zeigt sich ein Rückgang um rund 4 Prozentpunkte.Um die Kompetenz in der zweiten Landessprache zu testen, wurden heuer 2 Lernstands-Erhebungen durchgeführt: jeweils in der 4. Klasse der Grundschule und in der 2. Oberschulklasse.Sowohl in der Grundschule als auch an der Oberstufe erreichten rund 65 Prozent der Schüler das in der jeweiligen Jahrgangsstufe angestrebte Kompetenzniveau. Relevant erweise sich in beiden Schulstufen die zu Hause gesprochene Sprache: Schüler aus deutschsprachigen Familien erzielen niedrigere Testergebnisse als jene, die zu Hause Italienisch, Deutsch und Italienisch oder Italienisch und eine andere Sprache sprechen, heißt es in der Studie.