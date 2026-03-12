Auftrumpfen möchte sie in der Stadt der Glücksspielritter mit einer Hommage an Südtirol, nicht umsonst nennt sich ihre g'schmackige Finalkreation „Die Schätze unserer Berge“.<BR \/><BR \/>Bodenständig, wie sie nun einmal ist, macht Lisi Stolz kein großes Trara um ihren bevorstehenden Auftritt in Las Vegas. Vielmehr als das Prestige, das mit der Qualifikation für das „Grand Finale“ der weltweit besten Speiseeisproduzenten einhergeht, beschäftigt sie derzeit, ob sie es irgendwie schafft, Joghurt aus hofeigener Produktion bis in das Mekka der Glücksspielritter zu bekommen. „Ich kann mir kaum vorstellen, die Finalkreation ohne mein gewohntes Joghurt ordentlich hinzukriegen, deshalb hoffe ich sehr, dass ich bei der Einreise einen gnädigen Grenzbeamten erwische“, schickt sie voraus und lässt wissen, dass man eigentlich sämtliche Zutaten für den Finalbewerb vor Ort gestellt bekommt. Selbstverständlich sind erstklassige Zutaten die Grundlage für hochwertiges Speiseeis. <BR \/><BR \/><b>36 Eismeister im Finale<\/b><BR \/><BR \/>Folglich nimmt Lisi Stolz, ihres Zeichens Bäuerin beim Buschenschank Hubenbauer, ihre Teilnahme am Finalbewerb locker: „Ich versuche natürlich mein Bestes, und dann werden wir schon sehen, was dabei rauskommt.“ Diese Herangehens-weise hat sich schon mehrfach bewährt, nicht umsonst war sie schon zweimal im Finale der weltweit besten Speiseeishersteller und hat sich in der „Gelatieri“-Szene längst etabliert.<BR \/>Ähnlich wie eine Fußball-WM oder Olympische Spiele werden die Weltmeisterschaften der Speiseeishersteller alle vier Jahre ausgetragen, heuer rittern sich 36 Meister aus aller Welt in Las Vegas um die WM-Krone, darunter deren vier aus Italien. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1287141_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Sie alle sicherten sich die Teilnahme über landesweite Vorausscheidungen, daran beteiligten sich in Summe an die 4.000 Anwärter. Lisi Stolz löste das Finalticket Ende Jänner 2026 im Rahmen der internationalen Gastronomie- und Süßwarenmesse (SIGEP) in Rimini, als sie der Jury ihr Eis präsentierte und auf allerlei Fragen einging. „Die Schätze unserer Berge“ nennt sich ihre Kreation, mit welcher die Eisacktalerin auch in Las Vegas auftrumpfen will. „Ich vertraue auf mein bewährtes Konzept, setze also auf natürliche Aromen und top Zutaten von unserem Hof bzw. aus unserer Gegend“, betont sie. Vor allem vermag sie die vielen Komponenten in eine stimmige Komposition zu verwandeln. <BR \/><BR \/><b>Süßes Gesamtkunstwerk<\/b><BR \/><BR \/>So bildet bei ihrer Finalkreation cremiger Joghurt die Grundlage, dazu kommt gut abgschmeckte Bierwürzesoße, Apfel und Honig sorgen für säuerlich-süße Akzente, während karamellisierter Getreidecrumble dem Gaumen das knusprige Bisserlebnis beschert. „Wenn die Jury fragt, was denn der Malzgeschmack hier zu suchen hat, dann entgegne ich, dass wir auf unserem Hof auch Bier selbst brauen“, meint sie verschmitzt. Unterm Strich stehe ihr Eis für die Berge, die saubere Luft und die guten Produkte Südtirols. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1287144_image" \/><\/div>\r\nAm 23. März startet ihr Flug, begleitet wird Lisi Stolz von ihrem Bruder Alexander, am 27. März wird feststehen, wie die Jury das Südtiroler Geschmackserlebnis bewertet hat. <BR \/><BR \/>So oder so ist es für die beiden Hubenbauer-Betreiber ein herausragendes Erlebnis, so oder so wird es auch danach auf der hofeigenen „Tschelatteria“ in Vahrn besondere Variationen wie Erdbeer-Basilikum, Marille-Amaretto oder Gurke-Minze zu verkosten geben.