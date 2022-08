Suizid nach Hasstirade: „Die Hater bereuen nichts. Sie fühlen sich bestätigt“

„ Man muss die Angriffe melden. Man hat das Recht und vor allem auch die Pflicht, das zu machen. ” — Andreas Conca

Dr. Andreas Conca: Der Fall ist sicher nicht so linear, wie es scheint. Der Suizid und die Drohungen können in Verbindung stehen, müssen aber nicht. Die Hassnachrichten und die Coronaleugnung haben auch nur zum Teil etwas miteinander zu tun. In diesem Fall geht es um Mobbing. Hater suchen sich Menschen mit einer offiziellen Rolle aus, zum Beispiel einen Arzt. Es geht ihnen nicht um die Person, sondern um die Rolle, die dieser Mensch einnimmt. Diese Rolle wird schonungslos und schamlos entwertet. Die Hater stellen ein Feindbild her und diskreditieren einen Menschen auf allen möglichen Kanälen. Es sind oft auch Mitläufer dabei. Einige Leute zerbrechen dann daran, weil man sie in ihrer Ehre und Rolle verletzt.Conca: Leider gibt es im Menschen etwas Bösartiges. Feindbilder gehören zur Gemeinschaft einfach dazu. Denken Sie an die Migranten oder den Krieg in der Ukraine. Es ist ein Mechanismus, der in den Köpfen der Menschen ist. Es ist leichter, jemanden zu beschuldigen, als sich selbst infrage zu stellen. Das steht auch in der Bibel: Es ist leichter, den Splitter im fremden Auge zu sehen, als den Balken im eigenen.Conca: Ja, sicher. Das Zitat aus der Bibel ist aus dem Alten Testament, das Tausende Jahre alt ist. Heutzutage sollte man mehr aufklären, um dem entgegenzuwirken. Anthropologisch gesehen, hat es einen Nutzen Feindbilder zu haben, weil man damit eine Situation, die hochkomplex ist, in Kategorien einteilt, in Schwarz und Weiß, und sie damit sehr vereinfacht. Wir leben in einer Zeit, die extrem komplex ist. Denken Sie nur, wie die Pandemie sich auf alles Mögliche ausgewirkt hat.Conca: Corona ist ein Streitobjekt und gleichzeitig ein Objekt der Begierde. Es ist ein ideologischer Kampf. Die Entscheidungen, die während der Pandemie von der Politik getroffen wurden, haben polarisiert und jede Polarisierung ist der Nährboden für Feindbilder.Conca: Die Zugänglichkeit, die Leichtigkeit und die Anonymität, die soziale Medien bieten, sind wie ein Brennglas. Soziale Medien sind nicht Ursache des Hasses, sondern ein Trendverstärker. Man sollte deswegen schon früh lernen, wie man mit Medien umgehen soll.Conca: Nein, sie bereuen nicht, überhaupt nicht. Es gibt sicherlich Mitläufer, die sich jetzt infrage stellen, aber die richtigen Hater bekommen dadurch höchstens die Bestätigung, dass die Ärzte schwach sind und sich der Verantwortung entziehen. Sie können sicher sein, dass Hater das so interpretieren. Es hat deswegen auch keinen Sinn, auf die Schuldtaste zu drücken. Man sollte ihnen viel mehr aufzeigen, dass ihre „Wahrheit“ nicht die Wahrheit ist und dass es andere Wirklichkeiten gibt.Conca: Man muss die Angriffe melden. Man hat das Recht und vor allem auch die Pflicht, das zu machen. Es gibt eine super Postpolizei, die weiß, wie man mit Hass im Netz umgeht. Die Postpolizei kann die Hater rechtlich verfolgen und Hassseiten blockieren. Meistens suchen sich die Hater dann andere Opfer. Das ist wie in der Schule, wenn sich die Opfer wehren, sucht man sich andere Opfer. Man soll außerdem auch die Kränkungen und den Frust, den man erlebt, mit Freunden teilen und professionelle Hilfe aufsuchen. Wenn mir jemand ein Messer in den Bauch rammt, suche ich auch einen Chirurgen auf. Dasselbe sollte ich mit seelischen Verletzungen machen.