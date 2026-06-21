Wenn sich am Kalterer See am frühen Nachmittag die charakteristische Brise aus dem Süden mit dem Namen „Ora“ bemerkbar macht, dann ist die Welt für Emil Ferraris in Ordnung. Dann weiß der 30-Jährige, dass die Bedingungen für einen sportlichen Sommertag gegeben sind und seine Schüler voll auf ihre Kosten kommen. <BR \/><BR \/>Der in Bozen ansässige Gadertaler arbeitet im Sommer als Surflehrer und im Winter als Skilehrer. Somit hat er gerade wieder die Skischuhe gegen Flipflops eingetauscht, die Skier gegen seine Surfbretter. „Es ist schön, meine Passion mit anderen teilen zu dürfen“, lässt er wissen. <BR \/><BR \/><b>Anfänger lernen an drei Tagen die Grundlagen<\/b><BR \/><BR \/>Seine Schüler sind in aller Regel Anfänger, die Kurse decken an drei Tagen die Grundlagen in Theorie und Praxis ab. Zuallererst werden die Schüler mit der Materie am Simulator vertraut gemacht, dann machen sie Bekanntschaft mit dem Surfbrett, ehe es ins nasse Element geht. <BR \/>Zunächst einmal gilt es, den Körper und die schwankende Unterlage in Form von Balanceübungen aufeinander abzustimmen.<BR \/><BR \/>Tags darauf geht es ans Eingemachte: In einer fließenden Bewegung muss das Segel aufgerichtet werden. Gefragt sind eine Mischung aus Körperspannung, Geschmeidigkeit und richtiger Position auf dem Brett. „Ich achte natürlich bei jedem Schüler, wie er die Dinge umzusetzen vermag und stehe mit Rat und Tat zur Seite“, lässt er wissen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1326090_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> „Sobald die ersten Wenden vollzogen werden, möchte man dieses geniale Gefühl wieder und immer wieder erleben“, lässt der durchtrainierte Gadertaler durchklingen. Am dritten und letzten Kurstag wird vonseiten des Surflehrers die Prüfung abgenommen und das Diplom überreicht – die Surfschule am Kalterer See ist der österreichischen Windsurfvereinigung angeschlossen. Kurse für Fortgeschrittene gibt es an Südtirols einziger Surfschule freilich auch – diese werden in der Regel in Form von Privatstunden am Nachmittag angeboten.<BR \/><BR \/>Der Kalterer See hat eine lange Tradition als Treff für Windsurfer: Schon in den 1970er-Jahren hat sich die Szene entwickelt und mit Pionier Klaus Maran und später Fabian Heidegger zwei Spitzen-Exponenten dieses Sports hervorgebracht. „Es steht und fällt alles mit dem Wind“, erklärt Emil Ferraris, während sein Blick zur Leuchtenburg schweift. <BR \/><BR \/>Nur ein Nachmittag mit einer kräftigen Windbrise ist ein guter Nachmittag, so die Losung der Windsurf-Community.