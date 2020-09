Sylvie Meis heiratet in Florenz:„Wir haben es getan“

Meis veröffentlichte mehrere Fotos von sich und ihrem Ehemann am Tag der Hochzeit. Die Niederländerin trug dabei ein schulterfreies weißes Spitzenkleid mit einem langen Schleier und einer Schleppe, Castello einen schwarzen Anzug mit Fliege.„Einen Traum, den ich mein eigen nennen kann“, schrieb Meis zu einem der Fotos, das sie mit Castello in einem Saal zeigt. Im Hintergrund sind einige der Hochzeitsgäste zu sehen.Vor der Zeremonie am Wochenende hatte sie angekündigt , erst nach der Trauung wieder Bilder in den sozialen Medien veröffentlichen zu wollen, um sich ganz dem Moment zu widmen, in dem sie ihre große Liebe heiraten werde.Meis war von 2005 bis 2013 mit dem Fußballer Rafael van der Vaart verheiratet. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, den 14 Jahre alten Damian.

apa/dpa