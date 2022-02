Tagung zu Seelsorge mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Die Verwundbarkeit erzählt uns mehr von Gott als die Stärke: Vor diesem Hintergrund geht es am kommenden Freitag bei der Februartagung darum, den Wert von Menschen mit besonderen Bedürfnissen als wesentlichen Bestandteil der Gesellschaft und somit auch der Kirche zu betrachten.Bei der Februartagung referieren Don Stefano Buttinoni aus Mailand und die Professorin für Erziehungswissenschaften an der Uni Bozen, Vanessa Macchia, über eine Pastoral, die den Wert der Verwundbarkeit (neu) entdeckt und darin Gottes Anblick (neu) schätzen lernt. Die vom diözesanen Seelsorgeamt und der Cusanus-Akademie organisierte Februartagung findet von 15 bis 18.30 Uhr in der Cusanus Akademie in Brixen statt.Der Priester Stefano Buttinoni ist einer der Caritas-Beauftragten der Erzdiözese Mailand für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Vanessa Macchia ist Professorin für Didaktik und Inklusionspädagogik an der Fakultät für Erziehungswissenschaften der Freien Universität Bozen. Nach den Referaten findet eine Podiumsdiskussion statt.Die Tagung findet unter Einhaltung der Anti-Covid-Bestimmungen in der Brixner Cusanus-Akademie statt. Interessierte können auch online über die Plattform Zoom an der Veranstaltung teilnehmen. Weitere Informationen und Anmeldung finden Sie hier.

