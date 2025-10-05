Diesmal geht es ihr nicht um eine Rekordjagd. Nicht um den üblichen Höhenrausch, nicht um den Versuch, in spektakulärer Art einen Gipfel in der Todeszone zu erreichen, sondern vielmehr um eine Reise zu sich selbst. Diesmal lässt sie sich von Instinkt und Intuition leiten. <BR \/><BR \/>Oder um es mit ihren eigenen Worten zu sagen: „Ich möchte nicht etwas erobern, sondern etwas in mir finden. Es geht mir nicht darum, den höchsten Punkt zu erkunden, sondern den tiefsten.“ <BR \/>Es offenbart sich somit die etwas andere Seite von Tamara Lunger – die zerbrechliche, die zweifelnde, die gefühlsbetonte. Schauplatz ihrer Selbstsuche ist die Mongolei – ein riesiges Land mit endlos scheinenden Weiten. Anfang August ist sie am äußersten Zipfel im Nordwesten, dem Bergmassiv Tavan Bogd, aufgebrochen, um im Zeitraum von drei Monaten eine Wegstrecke von etwa 3.000 Kilometern zurückzulegen. Begleitet von einem Kamel, das sie am Beginn ihres Abenteuers von einem Kamelbauern erworben hat. <BR \/><BR \/><b>Eine Sprachnachricht aus der mongolischen Steppe<\/b><BR \/><BR \/>Seitdem sind zwei Monate vergangen, etwa 1.300 Kilometer hat sie zurückgelegt, für 30. Oktober ist die Rückreise datiert. Zeit für ein zwischenzeitliches Fazit, das sie per Sprachnachricht aus der Nähe vom Khorgo Mountain, einem erloschenen Vulkan in der Provinz Archangai, schickt: „Zu Beginn malte ich mir aus, es könnte vielleicht eine romantische Reise in die Natur werden. Aber die Natur ist hier nicht so wie in Südtirol. Sie ist beinhart, in der Weite und in der Stille dringt die Einsamkeit durch. Diese Stille kann ganz schön weh tun, es ist echt nicht ohne.“ <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1221117_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dabei nimmt sie Bezug auf eines der beeindruckendsten Erlebnisse im Verlauf der Reise: eine Fata Morgana. Es war Anfang September, als sie in der wüstengleichen Chowd-Region glaubte, der Erdboden könne sie verschlucken, derart flirrte und flackerte es am Horizont. Dem Spuk ein Ende bereitete schließlich ein grüner Canyon, der unerwartet vor ihr auftauchte. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1221120_image" \/><\/div>\r\nZugleich verweist sie auf prägende Eindrücke in den Tiefen des zentralasiatischen Landes: magische Flusslandschaften, leuchtend gelbe Lärchenhaine, raue Steppenwinde. Mit dabei hat die 39-Jährige nur das Allernötigste: Zelt, Schlafsack, Isomatte, Kocher, technische Outdoor-Kleidung, aber auch Laptop und eine Kameraausrüstung mitsamt kleiner Drohne zum Filmen. <BR \/>Die Mahlzeiten zwischendurch sind auch nicht unbedingt der Gaumenschmaus, das für Expeditionen übliche „Tütenfutter“ besteht aus Reis, Nudelsuppen, Trockenfrüchten und Keksen. Bereits zu Beginn des Abenteuers machten ihr Rückschläge zu schaffen: Das kleine Solarpanel für den Strombedarf ging in die Brüche, außerdem lauerten ihr drei dubiose männliche Gestalten auf. Es gelang ihr zwar, diese zu verscheuchen, aber das Gefühl der Sicherheit war wie weggeblasen. Den Rest der Nacht verbrachte sie mit einem Messer in Griffweite. Somit schaute sie sich nach einer Begleitperson um, diese unterstützte sie in der Folge mit Wasser und Schutz.<BR \/><BR \/><b>Die Qualitäten eines loyalen Kamels<\/b><BR \/><BR \/>Als wertvolle Konstante an ihrer Seite erwies sich vor allem Tùje, das Kamel. Nach anfänglichem Fremdeln pendelte sich recht bald ein gut aufeinander abgestimmtes Miteinander ein. Dieses Verhältnis könne man nicht mit den Nutztieren in unseren Breiten vergleichen, die Vertrautheit sei schwieriger zu dechiffrieren, aber allemal handle es sich um eine treue, loyale Seele. Zudem strahle auch Tùje Sicherheit aus, etwa wenn abends die Wölfe um die Wette heulen. Doch immer dann, wenn sie Kamelherden kreuzten, begann Tùje selbst zu heulen und wollte den eingeschlagenen Kurs nicht mehr fortsetzen. „Das ist einfach herzzerreißend, ich kann das gut nachempfinden“, meint Tamara. Nachdem Begegnungen mit anderen Menschen selten sind, werden auch diese zu etwas Besonderem. Dabei nutzt Tamara die Gelegenheit, mit den Nomaden einige Worte zu wechseln oder ein Erinnerungsfoto zu machen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1221123_image" \/><\/div>\r\nWohin sie die Reise zu ihrem Inneren letztlich führt, müsse sich erst noch zeigen. Nicht zuletzt geht es darum, schmerzhafte Erlebnisse zu verarbeiten. Sie bezieht sich dabei auf das Drama am zweithöchsten Berg der Welt, dem K2, als sie im Zuge einer Winterexpedition fünf Bergkameraden verlor, darunter einen Menschen, dem sie sehr nahestand. Schicksalshafte Fügungen sorgten dafür, dass Tamara Lunger vorzeitig ins Basislager zurückkehren musste und mit dem Leben davonkam.<BR \/><BR \/><b>Todesdrama in eisigen Höhen verarbeiten<\/b><BR \/><BR \/> Wenn man den Hauch des Todes so unmittelbar gespürt hat, empfindet man das Leben nachher noch mehr als Geschenk. Als zweite Chance. So gesehen könnte man das Abenteuer in der Mongolei durchaus als Traumatherapie deuten. Und so versteht man wohl auch besser die neue Tamara Lunger, die immer wieder mal ihr Inneres nach außen kehrt. <BR \/>Vorerst aber blickt sie den restlichen Tagen mit einer freudigen Erwartungshaltung entgegen. Die Temperaturen sind milder geworden, die Landschaften freundlicher. Und nach Wochen gab es wieder einen echten Luxus: eine warme Dusche.