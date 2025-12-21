Ob Langlaufen im Winter, Radfahren im Sommer oder Yoga – Bewegung gehört für die gebürtige Freienfelderin zum Leben.<BR \/><BR \/><b>Von Florian Mair<\/b><BR \/><BR \/>Die Bühne ist Tamara Rieders zweites Zuhause. Mit „Rifflblech“ ist die 35-Jährige als Sängerin viel und gerne unterwegs. Und als kreativer Kopf bringt sie sich in Kompositionen und Arrangements ein – gemeinsam mit ihren Bandkollegen, denn sie ist die einzige Frau in der Truppe.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251888_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> „Im Sommer haben wir viele Auftritte – ich freue mich schon auf 2026“, sagt sie und strahlt dabei. Parallel dazu bereichert sie mit ihrer Stimme das „T.ales Ensemble“, das klassische Musik, Jazz und Musical zum Besten gibt. <BR \/><BR \/>Und im bekannten Frauenensemble „Femmetastic“ singt sie ebenfalls mit – quer durch alle Stilrichtungen. „Ich liebe es, mich stilistisch zu entfalten – das hält mich kreativ und macht neugierig“, betont die bekannte Sängerin und Songwriterin. <BR \/><BR \/>Das Unterrichten – ihr Job – ist aber für sie genauso wichtig wie das eigene Singen. Am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium in Brixen teilt sie ihr Wissen mit jungen Sängerinnen und Sängern. „Gesang zu unterrichten ist genauso erfüllend wie selbst auf der Bühne zu stehen“, sagt Tamara Rieder, die sich mit ihrem Künstlernamen „Tamira“ einen Namen gemacht hat.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251891_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nIm Landesjugendchor<\/h3>Die musikalische Laufbahn der heute 35-jährigen Künstlerin begann schon früh: Sie war jahrelang Mitglied des Südtiroler Landesjugendchors, in dem nur die besten Sänger und Sängerinnen mitwirken dürfen – sozusagen die Crème de la Crème des Landes. Weiters brachte Tamara Rieder ihre einzigartige Stimme in die Band „Soundlite“ ein. Und heutzutage tritt sie immer wieder im Duo in Hotels auf – mit Gesang und Klavierklängen. <BR \/><BR \/>„Als Sängerin besuche ich natürlich auch Konzerte – von Jazz über Blasmusik bis hin zu Opern, Musicals sowie Rock und Pop. Und wenn ich jemanden von den Musikern auf der Bühne kenne, ist das Ganze noch spannender“, schmunzelt sie.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251894_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nEin Jannik-Sinner-Fan<\/h3>Tamara Rieder ist aber nicht nur musikalisch, sondern auch sportbegeistert – besonders Tennis hat es ihr angetan. „Selber spiele ich jedoch nicht mehr, zuletzt hatte ich in meiner Grundschulzeit einen Schläger in der Hand“, erinnert sie sich lachend. <BR \/><BR \/>„Ich bin aber ein großer Fan von Jannik Sinner. 2019 habe ich ihn in Innichen getroffen – vielleicht war das der Moment, in dem mein Interesse am Tennis wuchs.“ Besonders beeindrucke sie Sinners authentische, bodenständige Art. „Jannik verstellt sich nicht, obwohl er sehr erfolgreich ist – genau wie ein Südtiroler eben“, sagt die Freienfelderin. „Viele Tennisspiele verfolge ich im Fernsehen.“ <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251897_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Als Ausgleich zum Alltag ist die 35-Jährige aber auch aktiv sportlich unterwegs – beim Langlaufen, Radfahren und Yoga. Und auch Wandern gehört dazu: „Eine Gipfeltour im Jahr, nicht extrem alpin – aber trotzdem schön. Die Berge zu spüren, darf nicht fehlen“, verrät sie. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251900_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Momente der Ruhe findet Tamara Rieder beim Mitfahren: „Wenn ich im Auto oder im Bus sitze, höre ich gerne gute Musik – für mich ist das dann wie eine kleine Realitätsflucht. Kopfhörer rein, und ich bin in meiner eigenen Welt. Das ist spitze.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251903_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nHin und wieder am Herd<\/h3>Und wenn „Tamira“ einmal wirklich Zeit hat, kocht sie gerne – aber nur mit Muße und bewusst nach Rezept. Serien wie „Friends“ schaut sie auf und nieder, Harry Potter gehört zu ihren Favoriten, und Kaffee begleitet sie Tag für Tag. „Vor, nach oder zwischen Arbeit und Hobbys – immer darf es Kaffee sein“, fasst Tamara Rieder zusammen. Und mit ihrem Klavier – und hin und wieder auch mit ihrem Saxofon – macht sie gerne Musik. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251906_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><embed id="dtext86-72773364_listbox" \/><BR \/><BR \/>Die 35-Jährige ist eine Künstlerin, die sich nicht nur auf der Bühne entfaltet, sondern in allen Facetten ihres Lebens die Leidenschaft lebt. Musik, Bewegung, kleine Alltagsrituale – alles fließt zusammen zu einer Persönlichkeit, die echt, offen und mitreißend ist. „Ich möchte immer authentisch bleiben – in der Musik, im Beruf und im Leben“, sagt Tamara Rieder.<BR \/><BR \/> Und genau das spürt man, wenn man der gebürtigen Freienfelderin zuhört oder sie auf der Bühne erlebt: eine Frau, die lebt, genießt und natürlich singt – mit Herz, Humor und viel Bodenhaftung.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72773305_listbox" \/>